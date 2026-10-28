CSGT Hà Nội hai lần mở đường đưa sản phụ đi cấp cứu trong 3 ngày

Video CSGT Hà Nội hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời:

Trước tình huống sản phụ cần được cấp cứu khẩn cấp, CSGT Hà Nội nhanh chóng sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường hỗ trợ.

Trong hai ngày 25 và 27/10, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã hai lần hỗ trợ, dẫn đường đưa sản phụ đến bệnh viện trong tình huống khẩn cấp.

Khoảng 9h ngày 27/10, trong khi làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông tại nút giao Võ Chí Công – Xuân La, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Trung tá Trịnh Việt Cường và Đại úy Cấn Xuân Ánh nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Văn Tâm, tài xế taxi Xanh SM mang biển kiểm soát 29E-609.73.

Trên xe có một sản phụ đang trong tình trạng sắp vỡ ối, cần nhanh chóng đến bệnh viện. Trước tình huống cấp bách, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ xe taxi di chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sau ít phút di chuyển dưới sự hỗ trợ của CSGT, sản phụ T.T.M.H. (sinh năm 2007, trú tại Lào Cai) được đưa đến bệnh viện và được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Hai sản phụ cần cấp cứu được CSGT Hà Nội hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện trong những tình huống khẩn cấp. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 25/10, tại khu vực ngã ba Yên Phụ – Cửa Bắc, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Trung tá Nguyễn Ninh Dương, Tổ trưởng và Đại úy Vũ Văn Trưởng, Tổ viên, cũng kịp thời hỗ trợ một sản phụ đi trên ô tô mang biển kiểm soát 15K-868.62 đến Bệnh viện Thu Cúc cấp cứu.

Việc liên tiếp hỗ trợ hai sản phụ trong vòng 3 ngày cho thấy vai trò của lực lượng CSGT không chỉ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn trong những tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Trong các trường hợp cần cấp cứu, việc hỗ trợ dẫn đường kịp thời có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện để người bệnh sớm được tiếp cận với dịch vụ y tế. Người tham gia giao thông cần chủ động nhường đường cho xe ưu tiên theo quy định, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

Hai sản phụ gặp tình huống khẩn cấp trên đường đã được CSGT Hà Nội hỗ trợ đưa đến bệnh viện trong hai ngày 25 và 27/10.