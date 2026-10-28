CSGT Hà Nội hai lần mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời

Chiều 28/10, Trung tá Nguyễn Văn Hải (Đội trưởng Đội CSGT số 2) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã liên tiếp hỗ trợ, dẫn đường đưa sản phụ đến bệnh viện vào các ngày 25 và 27/10. Đây là những tình huống khẩn cấp đòi hỏi sự nhanh chóng, chủ động, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Cán bộ CSGT dùng mô tô đặc chủng mở đường, đưa sản phụ tới bệnh viện kịp thời.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 27/10, tổ công tác gồm Trung tá Trịnh Việt Cường và Đại úy Cấn Xuân Ánh đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Võ Chí Công – Xuân La thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Văn Tâm, lái xe taxi Green SM BKS 29E-609.73.

Anh Tâm cho biết đang chở sản phụ tên T.T.M.H (SN 2007, trú tại Lào Cai) trong tình trạng sắp vỡ ối, cần nhanh chóng đến bệnh viện.

CSGT hỗ trợ đưa sản phụ xuống xe taxi

Tình huống khẩn cấp, tổ công tác báo cáo chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng mô tô tuần tra mở đường, hỗ trợ xe taxi di chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội an toàn.

Trước đó, vào tối 25/10, Trung tá Nguyễn Ninh Dương và Đại úy Vũ Văn Trưởng (cán bộ Đội CSGT số 2) đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Yên Phụ – Cửa Bắc cũng đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ trên xe ô tô BKS 15K-868.62 di chuyển đến Bệnh viện Thu Cúc để được chăm sóc y tế.

Những hành động tuy giản dị nhưng thiết thực ấy không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trong tình huống cấp bách mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.