CSGT Hà Nội đội mưa, mở đường đưa cháu bé 4 tháng tuổi đi cấp cứu

Khoảng 16h30 ngày 21/10, trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La, tổ công tác gồm Trung tá Đào Kim Dương và Đại úy Tạ Quang Dũng nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Đ.M.T. (trú tại tỉnh Tuyên Quang), là người thân của cháu Đ.M.Đ. (4 tháng tuổi).

Cháu bé được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thời điểm này, cháu Đ.M.Đ đang sốt cao được gia đình đưa vào viện bằng xe taxi, do trời mưa đường đông, lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con gia đình khẩn thiết đề nghị CSGT hỗ trợ.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng, khẩn trương dẫn đường cho xe taxi vượt qua các tuyến phố đông đúc trong điều kiện trời mưa. Với sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, cháu bé đã được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương để các y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời.

CSGT dùng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.

Giữa những tuyến đường đông đúc và cơn mưa chiều, hành động khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã góp phần giúp cháu bé tiếp cận cơ sở y tế nhanh chóng. Đó cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống cấp bách.