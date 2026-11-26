Lực lượng CSGT diễn tập phương án tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành phương án tổng thể, sự phối hợp giữa các lực lượng và khả năng xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình đón, dẫn các đoàn đại biểu quốc tế đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo phương án được xây dựng, các tổ công tác của Phòng CSGT được bố trí tại những tuyến đường, nút giao thông trọng điểm và khu vực xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Từng vị trí, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được xác định cụ thể, bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ dẫn đoàn, tổ điều tiết, phân luồng giao thông và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực đón, trả khách, xếp xe.

Đoàn xe di chuyển trên các tuyến đường theo phương án.

Trong quá trình diễn tập, các tình huống dẫn đoàn được triển khai theo đúng phương án, từ tổ chức đội hình, điều tiết giao thông tại các nút giao đến bảo đảm hành trình di chuyển của đoàn đại biểu được thông suốt, an toàn. Cùng với đó, công tác xếp xe, bố trí vị trí dừng, đỗ phương tiện được thực hành theo sơ đồ đã thống nhất, bảo đảm khoa học, thuận tiện và phù hợp với yêu cầu đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

Đáng chú ý, các tình huống phối hợp giữa những tổ công tác được thực hành cụ thể, qua đó kiểm tra khả năng thông tin liên lạc, điều hành và xử lý tình huống trong từng khâu. Những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng được rà soát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, bảo đảm tính đồng bộ và sát với điều kiện thực tế.

"Siêu xe" Lạc Hồng 900 LX phục vụ đón các đoàn tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

CSGT Hà Nội dẫn đoàn di chuyển theo đúng kế hoạch.

Thông qua diễn tập, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị, khả năng tổ chức thực hiện của từng tổ công tác, đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, vị trí được phân công và quy trình phối hợp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hạn chế tối đa những tình huống bị động, bất ngờ, bảo đảm các hoạt động dẫn đoàn, điều tiết giao thông và xếp xe được triển khai thống nhất khi hội nghị chính thức diễn ra.

Với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức luyện tập, kiểm tra kỹ từng khâu thực hiện. Qua đó, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho các đoàn đại biểu quốc tế, phục vụ thành công các hội nghị cấp cao tổ chức tại Thủ đô.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, ban chỉ huy Phòng đã quán triệt đến từng đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến đường được giao phụ trách, rà soát kỹ các vị trí trọng điểm, không để xảy ra sơ suất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên trao đổi với các lực lượng phối hợp để kịp thời điều chỉnh phương án khi có tình huống phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với đại biểu quốc tế cũng như người dân.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập chiều 26/11.

Với sự chuẩn bị chủ động và việc triển khai đồng bộ các phương án, Phòng CSGT Hà Nội quyết tâm bảo đảm TTATGT, an toàn cho các đoàn đại biểu, góp phần phục vụ thành công hai hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra tại Thủ đô.

Trong hai ngày 27 và 28/11, từ 6h đến 20h, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường phục vụ các hội nghị cấp cao quốc tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tạm cấm xe ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70). Xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên được phép hoạt động theo quy định.