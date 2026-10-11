CSGT Hà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc, tai nạn trên Vành đai 3 và các cây cầu lớn

Theo Phòng CSGT Hà Nội đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Hà Nội.

Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000-120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6-8 lần mức thiết kế ban đầu, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và khả năng lưu thông.

Lưu lượng phương tiện trên Vành đai 3 trên cao thường xuyên ở mức cao, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện cao. Khi dòng xe tăng đột biến, chỉ một tình huống phanh gấp, chuyển làn thiếu quan sát hoặc va chạm nhỏ cũng có thể khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc, làm phát sinh ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh áp lực về lưu lượng, thói quen điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn liên tục hoặc không giữ khoảng cách phù hợp có thể cản trở dòng phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm.

Không chỉ trên Vành đai 3, các cây cầu có mật độ phương tiện lớn như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân cũng đặt ra yêu cầu cao về ý thức chấp hành quy tắc giao thông. Tại những khu vực có không gian lưu thông hạn chế, tốc độ giữa các phương tiện không đồng đều, trong khi việc chuyển làn hoặc phanh gấp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng xe phía sau.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, nhất là khi di chuyển qua Vành đai 3 trên cao và các cây cầu trọng điểm.

Người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, quan sát kỹ trước khi chuyển làn và bật tín hiệu báo hướng chuyển động. Khi lưu lượng phương tiện đông, lái xe cần hạn chế phanh gấp, chuyển làn liên tiếp hoặc thực hiện các thao tác bất ngờ có thể khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý.

Đối với xe tải và các phương tiện có kích thước lớn, lái xe cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý quan sát và chỉ chuyển làn khi bảo đảm điều kiện an toàn. Việc di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác cần được hạn chế; đồng thời, người điều khiển phương tiện không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp, trừ trường hợp được phép theo quy định.

Khi xảy ra sự cố hoặc gặp ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông. Trước khi đi vào đường trên cao, cầu vượt và các tuyến có lưu lượng lớn, lái xe nên kiểm tra tình trạng phương tiện, tìm hiểu phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp.

Việc chấp hành nghiêm các quy định, chủ động nhường đường và phối hợp với những người cùng tham gia giao thông là yếu tố quan trọng giúp hạn chế va chạm, giảm nguy cơ ùn tắc dây chuyền. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện vượt cao so với thiết kế, mỗi hành vi lưu thông đúng quy tắc sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.