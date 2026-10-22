CSGT giúp xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường

Giữa tháng 10-2026, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp UBND xã Bình Hưng, Công an xã Bình Hưng và Trường THPT Phong Phú tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên.

Trước đó, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Đoàn Thanh niên phường Xóm Chiếu tổ chức tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Trường THCS Vân Đồn với hàng ngàn học sinh cùng thầy, cô giáo tham dự.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, phường Xóm Chiếu, được cán bộ Đội CSGT Bến Thành hướng dẫn ﻿ kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Ở những buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT đưa ra nhiều tình huống thực tế, kết hợp phân tích và trình chiếu video, hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông... Qua đó giúp các em hình dung rõ hậu quả từ những hành vi như thiếu quan sát, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không chấp hành đèn tín hiệu, biển báo.

Theo anh Vũ Tấn Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Xóm Chiếu, nội dung tập trung vào những vấn đề gắn với việc đi lại hàng ngày như sử dụng xe đạp điện, lựa chọn phương tiện phù hợp, quy định xử phạt, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, quy định về nồng độ cồn...

Nhiều đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cũng đổi mới cách tuyên truyền an toàn giao thông. Đội CSGT Cát Lái tổ chức chuyên đề tập trung vào quy định về phương tiện, độ tuổi điều khiển xe, kỹ năng sang đường và nhận diện “điểm mù”.

Tại Trường THPT An Lạc, Đội CSGT Phú Lâm tuyên truyền cho hơn 2.400 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên về các lỗi thường gặp như vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi lái xe. Tại Trường THPT Bình Hưng Hòa, học sinh được hướng dẫn kỹ năng di chuyển an toàn gần ô tô, xe tải...

Lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực trường học, tập trung vào các hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, không chấp hành tín hiệu giao thông, đi sai phần đường, dừng đậu gây cản trở giao thông.

Kiểm tra bãi giữ xe trong trường học, phối hợp nhà trường quản lý phương tiện của học sinh, nhất là trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển xe hoặc tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật. Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp Công an các xã, phường khảo sát giao thông quanh trường học, tham mưu khắc phục bất cập và duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Sau buổi tuyên truyền của Đội CSGT Bàn Cờ đến với sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, TS Phạm Hùng Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá việc CSGT trực tiếp đến trường, sử dụng video, tình huống thực tế và hướng dẫn kỹ năng giúp sinh viên dễ hình dung nguy cơ, biết cách phòng tránh.

Trong tháng 9-2026, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức 155 lượt tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, thu hút 174.705 học sinh, sinh viên và người học tham gia. Việc kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng với kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm tạo môi trường giao thông an toàn hơn cho học sinh, sinh viên, từng bước hình thành ý thức tự giác và văn hóa giao thông trong nhà trường.