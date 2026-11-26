Ngày 25/11, trao đổi với Báo Xây dựng, đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe chở cát vi phạm trên tuyến ĐT639 qua xã Phù Mỹ Đông khiến người dân bức xúc trong thời gian qua.

Phương tiện vận tải chở cát trên ĐT639 qua xã Phù Mỹ Đông không che đậy khiến cát rơi trên đường, gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện khác (Chụp lúc 15h09 ngày 16/11).

"Các phương tiện phục vụ dự án giúp phát triển kinh tế, xã hội địa phương nhưng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến người dân. Thời gian qua, đơn vị đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp phương tiện chở vật liệu rời vi phạm trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số khu vực đơn vị chưa thể xử lý hết, hoặc có tình trạng đối phó, cử người cảnh giới lực lượng chức năng làm nhiệm vụ gây khó khăn cho công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đại tá Hoa chia sẻ.

Thời gian qua, PV Báo Xây dựng liên tục nhận được phản ánh của người dân ở khu vực chợ Mỹ Thắng, xã Phù Mỹ Đông về tình trạng xe chở cát phục vụ dự án có dấu hiệu vi phạm, lưu thông nhanh, tung bụi mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.

Liên tiếp có mặt tại đây từ ngày 16 - 18/11, PV ghi nhận hàng loạt phương tiện xe ben, loại 3, 4 chân (trục) lưu thông trên tuyến ĐT639. Các phương tiện logo K K và hàng loạt phương tiện khác tập trung vào khu vực đồi cát tại thôn 9.

Các phương tiện này tập trung vận chuyển cát để hạ cốt nền, tạo mặt bằng thi công khu tái định cư phục vụ di dời dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông. Tại vị trí dự án, sau khi chở cát cao quá thành thùng, các phương tiện này di chuyển ra đường dân sinh thôn 9.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là dù chở hàng vật liệu rời nhưng các phương tiện không hề che chắn mà cứ thế di chuyển trên đường. Từ đường dân sinh thôn 9, các phương tiện rẽ vào ĐT639, đi qua chợ Mỹ Thắng cũ, sau đó tiếp tục di chuyển về bãi thải nằm bên cạnh tuyến ĐT639 xã Phù Mỹ Đông.

Video phương tiện chở cát không che chắn trên tuyến ĐT639 qua Gia Lai:

Video xe chở cát không che chắn trên tuyến ĐT639 qua Gia Lai.

Quá trình di chuyển, do không che đậy, bụi bặm tung mù mịt, cát từ thùng xe đổ xuống đường, bay vào hàng hoá, đồ ăn của các tiểu thương buôn bán ở chợ Mỹ Thắng cũ khiến người dân vô cùng bức xúc. Bà Lê Thị Hoa (tiểu thương chợ Mỹ Thắng cũ) cho hay, các phương tiện này hoạt động ngang nhiên, từ sáng đến chiều tối mà không bị xử lý.

"Tôi buôn bán đồ ăn ở chợ đã lâu. Từ lúc các phương tiện chở cát này hoạt động, việc buôn bán khó khăn hơn do cát bụi bay cả vào đồ ăn nên tôi buộc phải dời vào sâu phía trong để tránh ảnh hưởng của bụi bặm và tiếng ồn. Rất mong các chủ phương tiện chấp hành quy định khi tham gia giao thông, tưới nước chống bụi, che đậy thùng xe kỹ càng", bà Hoa bức xúc.

Cách đó không xa, các xe chở cát phục vụ thi công đường ven biển Gia Lai qua địa bàn Phù Mỹ Đông cũng có dấu hiệu vi phạm không che đậy thùng xe dù chở hàng rời. Đất cát từ thùng xe đổ tràn xuống đường, bay mù mịt vào nhà dân gây bức xúc.

Đại diện UBND xã Phù Mỹ Đông chia sẻ, trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án, mật độ phương tiện vận tải lưu thông tương đối cao, trong đó có nhiều phương tiện vận chuyển đất, cát. Dù đã đăng ký cung đường vận chuyển, hoạt động trong khung thời gian quy định nhưng nhiều phương tiện vẫn vi phạm, không việc che chắn khiến đất cát rơi vãi trên đường, bụi mù mịt nên việc người dân bức xúc là có cơ sở.

Ông Trần Đức Anh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho hay, qua hình ảnh, thông tin phản ánh cho thấy, các phương tiện chở cát trên tuyến ĐT639 xã Phù Mỹ Đông có dấu hiệu vi phạm khi tham gia giao thông. Trong đó có lỗi chở vật liệu rời nhưng không che đậy để rơi vãi trên đường, chở hàng vượt quá chiều cao thành thùng xe...

"Đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến ĐT639 mà PV phản ánh. Ngoài ra, sẽ xử lý nguội các phương tiện trên từ hình ảnh được cung cấp và mời chủ phương tiện lên làm việc, cam kết không tái phạm, tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông", ông Trần Đức Anh cho hay.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai mong muốn báo chí đồng hành cùng đơn vị, kịp thời phản ánh vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn để đơn vị có cơ sở kiểm tra, xử lý, góp phần đảm bảo an toàn trên các tuyến đường.

Đại diện Trường Sơn chi nhánh 20 (đơn vị thi công dự án khu tái định cư phục vụ di dời dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông) cho biết, đơn vị tiến hành vận chuyển cát nhằm hạ mặt bằng để thi công dự án, sau đó vận chuyển đến bãi thải quy hoạch của dự án nằm bên tuyến ĐT639.

"Vừa qua, đơn vị có thuê một số phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển cát. Trong quá trình vận chuyển ghi nhận có phát sinh vi phạm như không che đậy, đơn vị đã chấm dứt hợp đồng và loại các xe này ra khỏi công trình. Đơn vị cũng đã tiến hành tưới nước, đảm bảo giao thông, môi trường trong quá trình thi công dự án", đại diện đơn vị khẳng định.

Theo ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư khu tái định cư di dời dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông và dự án đường ven biển qua xã Phù Mỹ Đông), đơn vị luôn quán triệt nhà thầu tuân thủ các quy định khi thi công dự án, không để gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trên tuyến ĐT639 qua Gia Lai:

Hàng loạt xe chở cát không che đậy lưu thông trên tuyến ĐT639 qua xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai. (Chụp chiều 16/11).

Do không che đậy, cát từ thùng xe rơi xuống mặt đường (Chụp lúc 13h30 ngày 15/11).

Các phương tiện chở cát không che chắn khiến người dân tại chợ Mỹ Thắng cũ bức xúc vì cát rơi vào hàng hoá.

Việc buôn bán của người dân gặp khó khăn hơn bởi đoàn xe chở cát vi phạm.

Nhiều phương tiện chở cát quá tải thành thùng đến gần nửa mét.

Các phương tiện không che chắn khiến cát rơi vãi, tung bụi mù mịt, ảnh hưởng đến người dân dọc hai bên tuyến qua thôn 9, Phù Mỹ Đông (Chụp sáng 17/11).

Xe máy di chuyển sau các phương tiện chở cát này gặp rất nhiều khó khăn (Chụp sáng 17/11).

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trên tuyến ĐT639, trong đó có việc xử lý nguội từ hình ảnh người dân và PV cung cấp.