CSGT Gia Lai: Xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải

Doanh nghiệp cam kết phối hợp với CSGT để xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe cố tình vi phạm

Đại diện Công ty TNHH Hoàng Hưng Ia Pa, thông tin: Trước khi bước vào mùa vụ thu hoạch mía đường 2026-2027, Công ty đã yêu cầu các lái xe, chủ xe là thành viên của hợp tác xã kiểm tra các điều kiện vận chuyển của phương tiện.

Đơn vị kiên quyết không đưa vào hoạt động các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật (hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng) cũng như các lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện (không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển).

CSGT Gia Lai và các doanh nghiệp ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về Luật TT, ATGT đường bộ.

“Doanh nghiệp chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền và yêu cầu tất cả các lái xe, chủ xe là thành viên của công ty ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, không bốc xếp, không chở hàng hóa quá tải, quá khổ, khi vận chuyển phải neo buộc chắc chắn. Đặc biệt là không cơi nới thành thùng xe, yêu cầu lái xe dừng đỗ đúng nơi quy định, nhất là không dừng đỗ gây cản trở giao thông trước khu vực nhà máy đường. Nếu cố tình vi phạm, công ty sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe”, đại diện Công ty TNHH Hoàng Hưng Ia Pa, phát biểu tại lễ ký kết.

Về phía Công ty TNHH MTV Phúc Vinh Gia Lai, lãnh đạo đơn vị này cho biết, trước khi bước vào mùa vụ thu hoạch mía đường 2026-2027, Công ty đã tổ chức tuyên truyền và yêu cầu tất cả các công nhân viên, lái xe của công ty ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, không chở hàng hóa quá tải, quá khổ, không cơi nới thành thùng xe, yêu cầu lái xe tuân thủ tốc độ quy định, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải thì bên cạnh các kế hoạch, giải pháp lực lượng Công an đang triển khai thực hiện và các ý kiến tham gia của các đơn vị, Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Gia Lai, đề nghị thực hiện một số nội dung như:

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các bên tham gia ký kết quy chế phối hợp phải thực hiện nghiêm các nội dung theo văn bản đã ký.

Công an các xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng CSGT trong công tác TTKS, XLVP về TTATGT đường bộ; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa trên các tuyến, địa bàn phụ trách. Tập trung xử lý triệt để vi phạm từ nơi xuất phát, nơi tập kết hàng hóa, kho bãi...không để tiếp tục lưu thông ra các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ.

Đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai (đơn vị nhập mía nguyên liệu), cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các lái xe vận chuyển nông sản về công ty chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, không chở quá khổ, quá tải nguyên vật liệu về nhà máy, có chế tài cụ thể đối với các trường hợp vi phạm...

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Gia Lai đi kiểm tra kho bãi, điểm tập kết và thăm nhà máy thu mua mía, chế biến đường... thành phẩm của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai.

Cùng với đó, các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải, chủ xe quán triệt cho lái xe, người làm công, người bốc xếp hàng lên phương tiện giao thông thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT đường bộ như: không chở hàng quá khổ, quá tải; không đưa phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia vận chuyển hàng hóa, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành, thùng xe.... Cương quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, thường xuyên chỉ đạo các lực lượng, ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành PLGT từ cơ sở, tăng cường công tác giám sát, quản lý từ bến bãi, nơi xuất phát.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị ký cam kết, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, sự ủng của hộ doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT và ATGT trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian sắp tới.