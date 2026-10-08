CSGT Gia Lai dùng xe chuyên dụng 'mở đường' hơn 20km đưa người bị đứt lưỡi đi cấp cứu

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 17h20 chiều ngày 7/10, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 3 đang tuần tra trên QL19 đoạn qua xã Bàu Cạn thì nhận được cầu cứu nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Người dân bị đứt lưỡi được CSGT hỗ trợ đưa đi bệnh viện kịp thời. Ảnh: CSGT

Thời điểm trên, tổ công tác gồm Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên, Tổ trưởng, cùng Trung tá Phạm Vũ Quyết và Đại úy Nguyễn Đồng Đạt đang làm nhiệm vụ trên QL19 thì chiếc ô tô BKS: 81H-140.71 áp sát. Người trên xe ô tô đến trình báo, trên xe hiện đang chở người dân đi cấp cứu do đứt lưỡi.

Theo thông tin người dân, chiều cùng ngày, anh Hồ Viết Th (SN 1983, trú tại thôn Chư Bồ 2, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) trong lúc đi làm rẫy, không may bị trượt chân, phần mặt đập vào đá, gây chấn thương nặng, đứt lưỡi và mất nhiều máu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy người bị nạn bị thương nặng, cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng để dẫn đường.

Chiếc xe CSGT chạy phía trước và sử dụng loa và còi ưu tiên liên tục, mở đường cho phương tiện chở người bị nạn di chuyển an toàn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bệnh nhân bị thương được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Nhờ sự can thiệp kịp thời nên bệnh nhân được khẩn trương cấp cứu. Sức khỏe hiện đã ổn định.

Video ghi lại cảnh chiếc xe chuyên dụng của CSGT Gia Lai hỗ trợ người dân đi cấp cứu.