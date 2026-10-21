Khoảng 8h20 ngày 21/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2, gồm trung tá Nguyễn Thanh Hải, trung tá Phùng Nguyên Ngọc và đại úy Nguyễn Văn Lâm, phát hiện một người đàn ông dừng xe mô tô bên lề quốc lộ 2D, nằm bên đường

Hình ảnh CSGT đường thủy Lào Cai kịp thời hỗ trợ người đàn ông gặp vấn đề sức khỏe trên quốc lộ 2D.

Nhận thấy tình trạng của người này có thể nguy hiểm, tổ công tác nhanh chóng dừng lại, tiếp cận thăm hỏi và tìm hiểu sự việc.

Qua trao đổi, người đàn ông tên Phong, quê tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang điều khiển xe mô tô trên đường đi Lào Cai thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng xây xẩm mặt mày, tê bì chân tay, không bảo đảm sức khỏe để tiếp tục hành trình.

Trước tình huống trên, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương hỗ trợ, đưa anh Phong đến Trung tâm Y tế xã Yên Bình để được thăm khám, cấp cứu kịp thời. Nhờ được đưa cấp cứu kịp thời, sức khỏe của anh Phong đã ổn định.

Việc làm kịp thời của tổ công tác thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.