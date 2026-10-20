CSGT dừng xe vì chạy quá tốc độ, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy

Ngày 20/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh vụ việc tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Tài xế ô tô chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h05 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24A-41X.XX di chuyển với tốc độ 59 km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển ô tô được xác định là L.K.A. (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu tiếp tục làm việc, L.K.A. bất ngờ quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy, điều khiển phương tiện tiến lên rồi lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế đưa phương tiện trở lại để lập biên bản, tạm giữ ô tô phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không có nồng độ cồn, không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Công an phường Cam Đường đang phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.