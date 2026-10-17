CSGT dùng xe đặc chủng dẫn đường, đưa người đàn ông bị đột quỵ đi cấp cứu

Ngày 17.10, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng của đơn vị vừa hỗ trợ đưa một người đàn ông bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu an toàn, góp phần giúp người bệnh được điều trị kịp thời.

Trước đó, khoảng 8h50 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn nhận được thông tin anh N.T.Đ. (SN 1984, trú xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị đột quỵ, đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận định tình trạng người bệnh nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng ô tô đặc chủng dẫn đường cho phương tiện chở anh Đ. đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau quãng đường hơn 22km, người bệnh được đưa đến bệnh viện để các y, bác sĩ tiếp nhận và cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ di chuyển và cấp cứu kịp thời, sức khỏe anh Đ. hiện đã ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị P.T.M.T., vợ anh Đ., cho biết khi đang ở nhà, chồng chị bất ngờ xuất hiện các biểu hiện đột quỵ. Gia đình lập tức thuê xe dịch vụ đưa anh từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu.

Tuy nhiên, do không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng sức khỏe của chồng diễn biến xấu, gia đình không khỏi lo lắng. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT đã giúp phương tiện nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

Chị T. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT, đồng thời cho biết sự giúp đỡ trong thời khắc cấp bách đã góp phần giúp gia đình đưa người thân đến bệnh viện kịp thời.