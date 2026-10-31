CSGT dùng mô tô đặc chủng mở đường cho chồng đưa vợ sắp sinh đến viện

Khoảng 15 giờ ngày 30/10, khi tuần tra trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa, tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh N.H.Q. Anh đang tự lái ô tô đưa vợ đến Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng có dấu hiệu chuyển dạ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Thượng úy Lưu Văn Hợi lập tức điều khiển mô tô đặc chủng, bật đèn và còi ưu tiên để mở đường cho xe chở sản phụ.

CSGT dẫn đường, đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con kịp thời.

Chỉ khoảng 5 phút sau, khi xe gần tới cổng Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ đã hạ sinh một bé gái ngay trên ô tô.

Tổ công tác cùng người nhà nhanh chóng phối hợp với y, bác sĩ đưa hai mẹ con vào bệnh viện chăm sóc.

Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.