CSGT Đồng Nai xử lý tài xế 72 tuổi dùng thẻ nhận dạng lái xe của con trai

Ngày 27/10, theo tin từ Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, lực lượng CSGT vừa lập biên bản xử lý hai trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải và tham gia giao thông. Các vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra trực tiếp và thông tin phản ánh từ hệ thống giám sát, ứng dụng VNeTraffic.

CSGT lập biên bản xử lý tài xế 72 tuổi vì dùng thẻ nhận dạng của con trai để lái xe.

Cụ thể, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.P (72 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về dấu hiệu vi phạm quy định thời gian lái xe của ô tô tải biển số 49C-072.xx vào ngày 25/10/2026. Đến 14h46 ngày 26/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện, dừng phương tiện kiểm tra trên QL20, đoạn qua khu vực La Ngà, theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông P là người trực tiếp điều khiển xe.

Làm việc với CSGT, ông P cho biết là cha của anh N.Đ.H. Trước đó, ông đi cùng con trai xuống Biên Hòa giao hàng. Do anh H ở lại khám bệnh, ông P đã sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai để đăng nhập thông tin và điều khiển xe tải trở về Lâm Đồng. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải phải chấp hành nghiêm quy định về quản lý thời gian lái xe, sử dụng đúng thẻ nhận dạng của mình, không sử dụng thẻ của người khác để đăng nhập thông tin.

Chiếc xe tải do tài xế 72 tuổi điều khiển.

Cũng trong chiều 26/10, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.C.P (30 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin do Cục CSGT chuyển đến qua ứng dụng VNeTraffic. Theo nội dung phản ánh, lúc 16h26 ngày 14/10/2026, tại Km 08+700 trên QL51, theo hướng Long Thành đi Biên Hòa, một xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc có hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế P.C.P là người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vi phạm. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế P thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung phản ánh và bị lập biên bản xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về làn đường, phần đường, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và chú ý quan sát khi lưu thông. Đối với tài xế xe đầu kéo, xe tải trọng lớn, việc tuân thủ quy tắc giao thông càng cần được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể gửi thông tin phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic để lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định. Thông tin của người cung cấp được bảo mật theo quy định của pháp luật.