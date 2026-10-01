CSGT Đồng Nai mở đường đưa thai phụ đi TPHCM cấp cứu

Theo đó, khoảng 9 giờ 35 phút cùng ngày, Trung tá Vũ Đình Hòa, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu và Thiếu tá Lê Việt Anh, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đang trên đường đến khu vực Ngã tư Vũng Tàu làm nhiệm vụ thì nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ từ ô tô 60H-304.xx, khi phương tiện vừa qua cầu An Hảo.

Clip CSGT Đồng Nai mở đường đưa thai phụ đi cấp cứu. Nguồn: CSGT TPĐN

Trên xe lúc này có 3 người, trong đó thai phụ N.T.M.T. (21 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), mang thai khoảng 36-37 tuần. Theo người nhà, thai phụ vừa đi khám và có dấu hiệu ngưng tim thai, cần được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, 2 cán bộ CSGT lập tức sử dụng mô tô chuyên dụng, bật đèn, còi ưu tiên và loa phát thông báo để dẫn đường cho phương tiện. Lực lượng CSGT Đồng Nai đồng thời liên hệ, phối hợp với một cán bộ CSGT Công an TPHCM hỗ trợ mở đường tại khu vực cầu Đồng Nai, giúp xe chở thai phụ nhanh chóng di chuyển về bệnh viện.