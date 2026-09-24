CSGT Đồng Nai dẫn đường đưa bé gái 2 tuổi biểu hiện co giật đến bệnh viện

Ngày 24/9, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, lực lượng CSGT vừa hỗ trợ một gia đình đưa bé gái 2 tuổi có biểu hiện co giật đến bệnh viện kịp thời.

CSGT hỗ trợ dẫn đường đưa bé gái đến bệnh viện.

Trước đó vào đêm 23/9, tổ công tác do Trung tá Lê Cao Thanh Vạn làm Tổ trưởng đang tuần tra lưu động tại Km 8+500, QL51 thì một ô tô bất ngờ dừng lại đề nghị hỗ trợ. Trên xe lúc này có một bé gái đang có biểu hiện co giật.

Gia đình cho biết cháu cần được đưa đến Bệnh viện Shing Mark để được bác sĩ kiểm tra xử lý nhưng lo ngại việc di chuyển trên tuyến đường đông phương tiện có thể mất nhiều thời gian.

Nhận thấy tình trạng của cháu bé cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tổ công tác lập tức triển khai phương án dẫn đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển thuận lợi, an toàn về bệnh viện.

Bé gái được xác định là cháu Lê Bảo N, 2 tuổi, đi cùng mẹ là chị Vũ Thị L. Theo gia đình, cháu N bị sốt liên tục khoảng 4 ngày. Đến ngày 23/9, cháu xuất hiện thêm triệu chứng nôn ói nên được gia đình đưa đến một phòng khám tại khu vực Tam Phước để kiểm tra.

CSGT đưa bé gái đến bệnh viện trên QL51.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy cháu có biểu hiện co giật và hướng dẫn gia đình chuyển đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xử lý chuyên sâu hơn. Do phòng khám không thể lấy máu để thực hiện xét nghiệm, gia đình nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Shing Mark.

Trên đường đi, khi gặp tổ công tác CSGT tại QL51, gia đình đã đề nghị được hỗ trợ. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ CSGT chủ động dẫn đường, tạo điều kiện để phương tiện nhanh chóng tiếp cận bệnh viện.

Tại Bệnh viện Shing Mark, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, xét nghiệm máu và siêu âm cho cháu bé.

Nhờ CSGT dẫn đường mà bé gái được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Việc kịp thời hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển trong tình huống khẩn cấp mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường. Hành động hỗ trợ kịp thời của tổ công tác đã góp phần tạo hình ảnh đẹp, gần gũi của người chiến sĩ công an trong đời sống, nhất là khi người dân cần sự giúp đỡ trên đường.