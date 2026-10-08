CSGT dẫn đường hơn 20 km đưa người bị tai nạn nặng đi cấp cứu

Theo đó, nạn nhân là anh Hồ Viết Thế (SN 1983, trú tại thôn Chư Bồ 2, xã Ia Dơk). Chiều 7-10, anh Thế đi làm rẫy thì bị trượt chân, phần mặt đập vào đá nên chấn thương nặng, đứt lưỡi, chảy nhiều máu.

Anh Thế bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Phạm Quyết

Người dân xung quanh đã phát hiện và nhanh chóng đưa anh Thế lên xe ô tô đi cấp cứu.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, xe chở anh Thế đến chốt kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 3 trên quốc lộ 19, đoạn thuộc xã Bàu Cạn. Lúc này, chốt có 3 cán bộ đang làm việc gồm: Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên (Tổ trưởng) cùng 2 tổ viên là Trung tá Phạm Vũ Quyết và Đại úy Nguyễn Đồng Đạt.

Xe chuyên dụng của CSGT đã dẫn đường hơn 20 km cho người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Khi nắm thông tin về việc xe chở người bị nạn cần trợ giúp, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 đã dùng xe chuyên dụng hỗ trợ. Nhận thấy thời điểm dẫn đường là khoảng thời gian có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, tổ công tác đã sử dụng loa, còi ưu tiên liên tục, dẫn mở đường an toàn, nhanh chóng.

Tổ công tác đã hú còi dẫn đường cho xe chở anh Thế đi giữa đoạn đường đông phương tiện. Clip: CTV

Tổ công tác đã dẫn đường khoảng hơn 20 km để xe chở anh Thế đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.