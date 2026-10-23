CSGT dẫn đường đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời

Khoảng 2 giờ sáng 23/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Hùng Vương, phường Nhơn Trạch, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chị N.T.C.T. về việc mẹ chị là bà N.T.H.C. (67 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, đang cư trú tại phường Nhơn Trạch) bị tai biến, lên cơn co giật tại phòng trọ.

CSGT hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bệnh viện.

Không chần chừ trước tình huống nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng đến phòng trọ, hỗ trợ đưa bà C. lên xe chuyên dụng và khẩn trương chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Nhơn Trạch cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bà C. đã qua cơn nguy kịch, mang lại niềm hy vọng và sự an tâm cho gia đình.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/10, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Đồng Khởi thì nhận được yêu cầu hỗ trợ của anh Phạm Văn Thể - một người điều khiển xe bán tải.

Theo đó, tại Công ty TNHH Dũng Khánh xảy ra vụ tai nạn lao động làm một công nhân bị thương nặng. Nạn nhân được anh Thể lấy xe bán tải của công ty đưa đi cấp cứu, nhưng việc di chuyển gặp khó khăn do đường đông, ùn ứ trong giờ cao điểm. Thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ ở chiều đường đối diện, anh Thể xuống xe đề nghị hỗ trợ. Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 nhanh chóng mở đường dẫn xe chở nạn nhân đến Bệnh viện 7B kịp thời.

Sau sự việc, đại diện Công ty Dũng Khánh và gia đình nạn nhân gửi thư đến cảm ơn lực lượng CSGT đã kịp thời giúp đỡ trong lúc nguy cấp.