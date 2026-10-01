CSGT dẫn đường cho ô tô đưa thai phụ đến bệnh viện kịp thời

Khoảng 9h45 ngày 1/10, trên đường thực hiện nhiệm vụ đến khu vực Ngã tư Vũng Tàu, Trung tá Vũ Đình Hòa, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu và Thiếu tá Lê Việt Anh, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng CSGT - Công an TP Đồng Nai nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân đang đưa một thai phụ đến Bệnh viện Từ Dũ.

CSGT dẫn đường cho ô tô chở thai phụ đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip

Trên xe ô tô nhờ hỗ trợ có một nam, hai nữ, trong đó có thai phụ N.T.M.T. (SN 2005, ngụ TP Đồng Nai). Theo người nhà, thai phụ mang thai khoảng 36 - 37 tuần, vừa đi khám và có dấu hiệu ngưng tim thai, cần được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Nhận thấy tình huống cần được hỗ trợ khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng ô tô chuyên dụng, bật đèn, còi ưu tiên và loa phát thông báo, dẫn đường cho xe chở thai phụ.

Trong quá trình di chuyển, CSGT Đồng Nai liên hệ, phối hợp với một cán bộ CSGT Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ mở đường tại khu vực cầu Đồng Nai, tạo điều kiện để phương tiện chở thai phụ nhanh chóng lưu thông về bệnh viện.

Đến khoảng 10h55 cùng ngày, xe ô tô chở thai phụ được dẫn đường đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Từ Dũ để thai phụ được tiếp nhận, thăm khám.