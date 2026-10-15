CSGT Đắk Lắk tạm giữ xe chở 20 tấn đá không rõ nguồn gốc, quá tải gần 90%

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ CSGT địa bàn Lắk thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 vừa phát hiện, xử lý xe tải chở đá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời chở hàng vượt khối lượng cho phép gần 90%.

Xe tải chở khoảng 20 tấn đá cuội trên quốc lộ 27, vượt khối lượng cho phép gần 90%. (Ảnh: N.H).

Trước đó, lúc 7h25 ngày 13/10, tại Km34+700 quốc lộ 27, thuộc xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, Tổ CSGT địa bàn Lắk phối hợp với Công an xã Liên Sơn Lắk kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 20 tấn đá cuội. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đá này.

Quá trình kiểm tra, xe tải chở 20 tấn đá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: N.H).

Tổ công tác tuyên truyền, yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở để kiểm tra tải trọng. Kết quả cân xác định phương tiện chở hàng vượt khối lượng cho phép 88,5%. Sau đó, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không vận chuyển khoáng sản khi chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không chở hàng vượt tải trọng cho phép và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về vận chuyển hàng hóa, khoáng sản.