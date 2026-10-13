CSGT Đắk Lắk phát hiện người nghi trộm tài sản trên xe khách

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đội CSGT đường bộ số 1 vừa xử lý và bàn giao một người đàn ông nghi trộm cắp tài sản trên xe khách cùng tang vật cho Công an xã Hòa Phú tiếp tục điều tra, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh, xử lý đối tượng nghi trộm cắp trên xe khách (Ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng 4h ngày 12/10, khi tuần tra tại Km 1790+700 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Hòa Phú, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, nhận tin báo của tài xế xe khách H.L về việc hành khách nghi bị mất trộm tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác nhanh chóng xác minh, dừng xe khách, kiểm tra và tạm giữ người nghi thực hiện hành vi trộm cắp là H.T.T (SN 1969, trú tại xã Cư Jút, Lâm Đồng). Qua làm việc ban đầu, người này khai đã lấy 8,5 triệu đồng và một điện thoại iPhone 13 của hai hành khách trên xe. Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1 lập biên bản và bàn giao người này cùng tang vật thu giữ cho Công an xã Hòa Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Phòng CSGT khuyến cáo hành khách trên các chuyến xe đường dài bảo quản cẩn thận tiền, điện thoại, giấy tờ và tài sản có giá trị; kiểm tra tài sản khi xe dừng nghỉ, sau khi thức dậy và trước khi xuống xe.

Khi phát hiện mất tài sản hoặc có dấu hiệu trộm cắp, hành khách cần báo ngay cho lái xe và cơ quan công an gần nhất, không tự ý hành hung hoặc có hành động gây mất an toàn trên xe.