Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 28/11/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Qua xác minh, người vi phạm là ông N.H.P (sinh năm 2004, trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng). Tại cơ quan Công an, ông N.H.P thừa nhận vào lúc 10 giờ 28 phút ngày 24/11/2026, khi điều khiển ô tô biển kiểm soát 75A-329.XX lưu thông trên đường 2/9, phường Hòa Cường, đã thực hiện hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước. Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện. Với hành vi vi phạm trên, ông N.H.P bị xử phạt 700.000 đồng. Người vi phạm đã thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm. Chuyển làn không có tín hiệu báo trước là hành vi nguy hiểm! Đây không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến va chạm, tai nạn, đặc biệt khi các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện mật độ giao thông đông đúc. Việc chuyển làn đột ngột khiến người điều khiển phương tiện phía sau không kịp phản ứng, dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Phòng CSGT Đà Nẵng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không chủ quan, tùy tiện chuyển làn. Trước khi chuyển làn, cần quan sát kỹ, bật tín hiệu báo trước, chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn. Mỗi người hãy nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.