Trước đó, ngày 18/11 tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về đoạn video đăng tải trên Facebook “Đà Nẵng 24H” phản ánh nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng, Phòng CSGT Công an TP đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, xử lý.

Trạm CSGT Thăng Bình đã mời 3 người nước ngoài liên quan đến làm việc, xác định các hành vi vi phạm xảy ra khoảng 22h ngày 17/11.

Nhóm người nước ngoài vi phạm bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử phạt L.K.J.H. (SN 2007), điều khiển xe gắn máy BKS 92BA-093.XX, vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.

R.A.R. (SN 2007), điều khiển xe gắn máy BKS 43AB-936.XX, vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.

L.M.S. (SN 1985), điều khiển xe gắn máy BKS 43AB-417.XX, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 500.000 đồng.

Tổng mức tiền phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm đã được lập biên bản theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, mọi người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Video nhóm người nước ngoài vi phạm giao thông được đăng tải.