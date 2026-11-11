CSGT Đà Nẵng vượt mưa lớn, hai lần dùng xe chuyên dụng đưa người dân đi cấp cứu

Ngày 11/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc phòng vừa dùng ô tô chuyên dụng chở hai người dân bị tai nạn đi cấp cứu.

CSGT Đà Nẵng chở người dân bị tai nạn đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 9/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 do trung tá Trần Hoàng Linh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km34, QL14B nhận thông tin ông Đ.V.N (SN 1955, trú tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) bị trượt ngã giữa trời mưa lớn, dẫn đến gãy chân trái, không thể tự di chuyển.

Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng đưa ông N đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc cấp cứu.

Đến khoảng 15h50 cùng ngày, tổ công tác do thiếu tá Trần Đình Anh phụ trách làm nhiệm vụ tại Km1330 đường Hồ Chí Minh nhận đề nghị của người dân về việc hỗ trợ bà B.T.H (SN 1983, trú tại xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) đi cấp cứu.

Qua tìm hiểu, bà H bị té ngã, chấn thương vùng đầu, chảy nhiều máu trong khi thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp.

Trước tình huống nguy cấp ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của người dân, các cán bộ, chiến sĩ CSGT lập tức dùng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa bà H đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, hai chuyến xe đưa người dân đi cấp cứu giữa cơn mưa lớn là hành động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ CSGT, luôn sẵn sàng có mặt, kịp thời hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.