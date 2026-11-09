CSGT Đà Nẵng tìm chủ sở hữu hơn 100 phương tiện vi phạm hành chính

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng đã phát thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATGT, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2) đang tạm giữ 101 xe mô tô, xe gắn máy, xe điện vi phạm hành chính (có danh sách kèm theo). Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện, người đại diện hợp pháp không đến giải quyết.

Các phương tiện vi phạm bị tạm giữ.

Căn cứ Điều 126, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng đề nghị C01, C02, C08 - Bộ Công an; PC08 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC02 - Công an TP Đà Nẵng rà soát số phương tiện trên có nằm trong danh sách vật chứng của vụ án nào không (nếu có đề nghị gửi văn bản về Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 để phối hợp giải quyết).

Đồng thời, thông báo cho chủ sở hữu phương tiện đến Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (địa chỉ: Số 41 đường Trần Quý Cáp, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) để giải quyết.

Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người đại diện hợp pháp không đến giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Danh sách 101 phương tiên xe máy, mô tô vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện, người đại diện hợp pháp không đến giải quyết