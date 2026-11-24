Đại tá Phan Thanh Hồng, (ở giữa) Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra công tác cán bộ Đội CSGT số 3 tại chốt kiểm tra trên tuyến đường. Ảnh: TT.

Ngày 24/11, Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về bảo đảm trật tự, ATGT dịp diễn ra Ngày hội Văn hóa, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực và triển khai các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Trong đó, Đội CSGT đường bộ số 3, thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường và nồng độ cồn.

Trong ngày 24/11, đơn vị tổ chức 10 ca tuần tra, kiểm soát với 32 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, có 2 ca kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn với 7 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Qua kiểm soát 107 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 68 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn nhất với 51 trường hợp; 8 trường hợp vi phạm liên quan đến đèn tín hiệu, phần đường, làn đường và 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh công tác tuần tra trên các tuyến đường, Đội CSGT đường bộ số 3 còn bố trí cán bộ trực tại trụ sở, tiếp nhận và giải quyết các trường hợp người dân đến liên hệ xử lý vi phạm giao thông.

Trong ngày, đơn vị đã xử lý 32 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 55 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 1 trường hợp và tạm giữ 1 mô tô.

Lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng xử lý phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: CĐ.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, ATGT, góp phần phục vụ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa diễn ra an toàn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT, Công an thành phố tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.