CSGT Đà Nẵng ngăn hiểm họa từ thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe

Sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp làm suy giảm khả năng quan sát, tập trung và xử lý tình huống của người lái.

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Mới đây, ngày 27/10, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Trạm CSGT Thăng Bình đã tiến hành xác minh, xử lý phản ánh vi phạm qua thiết bị ghi hình do Cục CSGT chuyển đến.

Theo nội dung phản ánh, lúc 9h40 ngày 26/10, trên tuyến Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, người điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 75H-009.XX có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển.

Đến sáng 27/10, lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L.V.H. (SN 1980, trú tại TP Huế).

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Theo thông tin xử lý của lực lượng chức năng, hành vi này bị áp dụng mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L.V.H về hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe đầu kéo.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, ngày 24/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng đã xác minh, lập biên bản xử lý một nữ tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô sau khi tiếp nhận video phản ánh của người dân qua mạng xã hội Facebook.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là chị N.T.D.H. (SN 1992, trú tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Qua làm việc, H. thừa nhận, khoảng 17h45 ngày 20/10, khi điều khiển ô tô BKS 43A-9X1.XX trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, chị đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. về hành vi trên, với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chị H. đã thừa nhận sai phạm, cam kết không tái phạm.

Hai trường hợp được lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện, xử lý trong thời gian ngắn cho thấy sự nguy hiểm của hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của việc tiếp nhận hình ảnh, video từ người dân và thiết bị ghi hình trong công tác phát hiện vi phạm. Không chỉ trông chờ vào hoạt động tuần tra trực tiếp, lực lượng chức năng còn có thêm nguồn thông tin để xác minh, xử lý những hành vi gây mất an toàn giao thông.

Từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội, CSGT Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, xử lý nữ tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe.

Thực tế, khi điều khiển phương tiện, người lái phải đồng thời quan sát mặt đường, nhận diện biển báo, tín hiệu giao thông, giữ khoảng cách an toàn và dự đoán diễn biến của các phương tiện xung quanh. Việc cầm điện thoại để nghe gọi, đọc tin nhắn hay thao tác trên màn hình khiến sự chú ý bị phân tán, thời gian phản ứng kéo dài và khả năng xử lý tình huống bất ngờ suy giảm.

Nguy hiểm hơn, sự mất tập trung này có thể diễn ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả để lại không thể đo đếm bằng thời gian. Một phương tiện phía trước bất ngờ phanh gấp, người đi bộ băng qua đường, xe máy chuyển hướng hoặc một chướng ngại vật xuất hiện đột ngột đều đòi hỏi người lái phải quan sát và phản ứng kịp thời. Khi ánh mắt đang hướng vào màn hình điện thoại, những diễn biến đó có thể bị bỏ qua, đẩy người điều khiển phương tiện và những người xung quanh vào tình huống nguy hiểm.

Đối với xe đầu kéo, xe tải trọng lớn, nguy cơ càng đáng lo ngại. Đây là những phương tiện có kích thước cồng kềnh, trọng tải nặng, đòi hỏi người điều khiển phải duy trì sự tập trung cao độ, làm chủ tốc độ, khoảng cách và không gian lưu thông. Chỉ một thoáng lơ là cũng có thể khiến tài xế không kịp xử lý tình huống, trong khi hậu quả nếu xảy ra va chạm thường rất nghiêm trọng.

Theo phản ánh của anh Mai Anh Vũ (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện là hành vi gây mất an toàn, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người vi phạm và những người cùng tham gia giao thông. Đây cũng là mối lo ngại chung của người dân khi chứng kiến tình trạng một số tài xế vẫn vừa cầm lái vừa nghe điện thoại, liên tục nhìn vào màn hình trên tuyến đường Cách Mạng tháng 8, và nhiều trường hợp lưu thông qua cầu Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng vào giờ cao điểm có đông phương tiện.

Mặc dù quy định pháp luật đã có chế tài cụ thể, hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn cần được nhìn nhận như một vấn đề về ý thức và văn hóa giao thông. Bởi lẽ, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có mặt để phát hiện, xử lý vi phạm; trong khi mỗi lần người lái chủ quan, mất tập trung đều có thể tạo ra nguy cơ tai nạn.

Trước thực trạng đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đồng thời tăng cường ứng dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin phản ánh từ người dân qua hình ảnh, clip cũng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đến sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cùng với hoạt động xử lý, công tác tuyên truyền cần hướng đến việc hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người lái xe. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm phân tán sự tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Trong trường hợp có cuộc gọi đến hoặc phát sinh nhu cầu sử dụng điện thoại, tài xế cần bình tĩnh, giảm tốc độ khi cần thiết, lựa chọn vị trí phù hợp để dừng, đỗ xe an toàn rồi mới thực hiện. Tuyệt đối không vì một cuộc gọi, một tin nhắn hay vài thao tác trên màn hình mà đặt bản thân và những người xung quanh trước nguy cơ tai nạn.

"Điều quan trọng hơn là mỗi người cầm lái phải tự ý thức rằng, khi phương tiện đang lưu thông, sự tập trung là yêu cầu bắt buộc, không thể đánh đổi. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào quan trọng hơn sự an toàn của một hành trình. Đã cầm lái, hãy tập trung quan sát, làm chủ tay lái và nói không với điện thoại", Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khẳng định.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Trung tâm camera giám sát, xử lý vi phạm hiện quản lý 274 camera tại 101 vị trí, gồm 217 camera xử lý vi phạm, 53 camera quan sát và 4 camera nhận diện biển số.

Hệ thống camera phạt nguội về giao thông góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện vi phạm, hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông và giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường.

Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, lực lượng CSGT toàn thành phố phát hiện, xử lý 135.180 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với số tiền phạt ước tính 142 tỉ đồng. Riêng qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện, gửi thông báo 36.932 trường hợp, xử lý 26.960 trường hợp, với số tiền phạt hơn 38 tỉ đồng.