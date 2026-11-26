Ngày 26/11, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý đối với xe khách vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Xe khách hết hạn kiểm định bị CSGT Đà Nẵng xử lý.

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 24/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 43B-036.XX có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông khi lưu thông qua địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là ông N.Q.L (SN 1975, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông L thừa nhận điều khiển xe ô tô khách đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dịch vụ YY về hành vi vi phạm trên.

Theo quy định, người điều khiển có thể bị phạt tiền đến sáu triệu đồng, trừ hai điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện có thể bị phạt tiền đến 24 triệu đồng. Phương tiện cùng giấy tờ liên quan bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Trước đó, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng xử lý xe tải biển kiểm soát 43C-168.xx lưu thông trên địa bàn phường Thanh Khê khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng phù hiệu xe đã hết hạn.

Kết quả kiểm tra xác định xe tải 43C-168.xx có giấy chứng nhận kiểm định hết hạn từ ngày 6/10/2026 và phù hiệu xe hết giá trị từ ngày 15/11/2026.

Đối với các lỗi vi phạm trên, tổng mức phạt mà tài xế và chủ xe phải chịu có thể hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ bốn điểm giấy phép lái xe, phương tiện bị tạm giữ theo quy định.