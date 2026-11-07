CSGT Đà Nẵng kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Lực lượng CSGT kịp thời đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Nhận định tình huống nguy cấp, Tổ CSGT lập tức sử dụng ô-tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở anh D. đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, anh D. đã được các y, bác sĩ cấp cứu, sức khỏe hiện ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Hành động kịp thời và trách nhiệm của Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT Đà Nẵng tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân.