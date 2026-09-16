CSGT Đà Nẵng kiểm tra bãi giữ xe quanh trường học, hướng dẫn học sinh lái xe an toàn

Ngày 16/9, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị phối hợp với công an cấp xã tổ chức kiểm tra các bãi trông giữ xe học sinh trong và xung quanh khu vực trường học trên địa bàn thành phố.

CSGT Đà Nẵng phối hợp với công an xã kiểm tra bãi giữ xe trong và xung quanh trường học (Ảnh: Phòng CSGT Đà Nẵng).

Theo đó, việc kiểm tra các bãi giữ xe được xác định là một trong những biện pháp chủ động phát hiện nguy cơ ngay từ nơi học sinh gửi phương tiện, qua đó góp phần ngăn ngừa việc học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra tại một số trường học, lực lượng CSGT đã phát hiện nhiều phương tiện không phù hợp với lứa tuổi học sinh được các em sử dụng để đến trường.

Phòng CSGT đã làm việc với Ban Giám hiệu các trường học, hướng dẫn nhận biết các loại phương tiện học sinh không được điều khiển đến trường. Đồng thời đề nghị nhà trường phối hợp tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đại diện các trường đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hướng dẫn học sinh Đà Nẵng kỹ năng lái xe an toàn.

Đối với các cơ sở trông giữ xe quanh trường học, lực lượng CSGT kết hợp kiểm tra và tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm quy định.

Ngoài công tác kiểm tra nêu trên, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 30 trường học, với sự tham gia của 25.390 cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, trao tặng 300 mũ bảo hiểm và hơn 500 cẩm nang tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, quyết tâm phấn đấu đến khi kết thúc năm học 2026 - 2027, 100% học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.