Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Phước vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ một nam sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hành trình trở lại TP.HCM tiếp tục việc học.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 25/11, tại Km941 Quốc lộ 1A, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dưới trời mưa lớn, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm Tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đang đạp xe trên đường.

Nhận thấy hoàn cảnh có dấu hiệu bất thường, tổ công tác chủ động tiếp cận, thăm hỏi và tìm hiểu hành trình của nam thanh niên.

CSGT Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ nam sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình trở lại TP.HCM học tập.

Qua trò chuyện, các cán bộ, chiến sĩ được biết em là N.H.V. (SN 2007), hiện đang là sinh viên một trường học tại TP.HCM. Vừa từ TP.HCM trở về Huế thăm bà ngoại đang nằm viện, V. đang trên đường quay lại trường để tiếp tục học tập. Tuy nhiên, do không đủ tiền mua vé xe khách, em buộc phải đạp xe, chấp nhận hành trình dài dưới mưa để trở lại TP.HCM.

Đằng sau chuyến đi đầy vất vả ấy là hoàn cảnh đặc biệt éo le. Cả cha và mẹ V. đều đã qua đời trong đại dịch COVID-19, khiến em phải tự mình vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập.

Trước hoàn cảnh của nam sinh, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Phước đã ân cần động viên, chia sẻ, hỗ trợ em đón xe trở lại TP.HCM, đồng thời trao tặng một khoản kinh phí giúp em trang trải những chi phí cần thiết trong thời gian trước mắt.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp V. rút ngắn hành trình đầy gian nan dưới mưa mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để em vững lòng trên con đường học tập, vượt qua nghịch cảnh.

Giữa những ca tuần tra, kiểm soát giao thông, hành động giản dị nhưng ấm áp của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Phước đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là việc làm cụ thể thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT Đà Nẵng tận tụy, nhân văn, luôn đặt trách nhiệm phục vụ Nhân dân lên hàng đầu.