CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng, mở đường đưa người dân bị co giật đi cấp cứu

Ngày 28/10, Trạm CSGT Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết tối qua (27/10), đơn vị kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một người dân bị sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Theo đó, khoảng 20h50, khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh L.T.M. (SN 2000, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng). Thời điểm này, anh M. đang điều khiển ô tô đưa người thân là bà B.T.T. (SN 1965) đi cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật.

Nhờ CSGT dẫn đường, bà T. được đưa đến bệnh viện kịp thời. (Ảnh: Đ.N)

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho xe chở người bệnh vượt quãng đường hơn 7km đến Bệnh viện Đà Nẵng an toàn, kịp thời tiếp nhận cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ nhanh chóng, bà T. hiện đã ổn định sức khỏe.

Được biết, hồi tháng 3/2026, nhờ được lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé 3 tuổi ở Đà Nẵng đã vượt qua cơn nguy kịch.

Cụ thể, khoảng 22h45 ngày 10/3, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước số 461 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh thì có người dân chạy đến nhờ hỗ trợ.

Lúc này, anh N.H.A. (SN 1987) bồng con trai là cháu N.H.Q (SN 2023) trong tình trạng bị hóc dị vật, khó thở và rất hoảng loạn. Do không có phương tiện đưa con đi cấp cứu, anh đã tìm đến Tổ công tác để nhờ sự giúp đỡ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cấp cứu. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu Q. đã vượt qua cơn nguy kịch.

Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT vì đã kịp thời hỗ trợ trong lúc nguy cấp.