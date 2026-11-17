Ngày 17/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng CSGT thuộc phòng vừa dùng xe đặc chủng mở đường đưa một người dân bị co giật đi cấp cứu.

CSGT dẫn đường đưa cụ bà đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 16/11, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng do Thiếu tá A Lăng Mạnh Hùng làm tổ trưởng, nhận được thông tin bà N.T. T (75 tuổi, trú xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) bị co giật, ngất xỉu và đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận thấy tình trạng người bệnh nguy cấp, từng giây, từng phút đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân, tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô đặc chủng dẫn đường đưa bà T đi cấp cứu.

Sau 11km di chuyển gấp rút, bà T được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bà T đã được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, sức khỏe hiện đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị L.T.Q.T, cháu bà T cho hay, bà T bất ngờ co giật, ngất xỉu, gia đình phải thuê xe dịch vụ đưa bà từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu.

"Do không thông thạo đường sá, trong khi bà đã cao tuổi, tình trạng diễn biến xấu, gia đình vô cùng lo lắng.

Rất may nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng CSGT Đà Nẵng nên bà T được đưa đến bệnh viện kịp thời", chị T chia sẻ.