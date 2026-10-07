CSGT Đà Nẵng đào tạo lái xuồng máy cho CBCS

Ngày 7/10, tại phường Bàn Thạch (Đà Nẵng), Công an TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc lớp đào tạo, thi, cấp chứng chỉ lái xuồng máy Công an nhân dân năm 2026 cho 150 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết thành phố có hệ thống sông, hồ, vùng ven biển rộng, đồng thời thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt. Trong những năm qua, nhiều tình huống thiên tai, sự cố xảy ra tại các khu vực ngập sâu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc triển khai lực lượng, phương tiện đường thủy để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu người, cứu tài sản và bảo đảm ANTT.

Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức lớp đào tạo, thi, cấp chứng chỉ lái xuồng máy năm 2026 nhằm nâng cao khả năng cơ động, tiếp cận hiện trường, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Thực tiễn công tác đòi hỏi CBCS Công an phải có kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng thành thạo phương tiện thủy, nhất là trong các tình huống khẩn cấp. Việc đào tạo, trang bị kỹ năng điều khiển xuồng máy vì vậy có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an trong mọi tình huống.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chức năng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch đào tạo, thi, cấp chứng chỉ lái xuồng máy cho CBCS Công an thành phố năm 2026. Lớp đào tạo có 150 học viên là lãnh đạo, chỉ huy và CBCS thuộc Công an các đơn vị, địa phương tham gia.

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150 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng được đào tạo kiến thức, kỹ năng điều khiển xuồng máy, đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, cứu người, cứu tài sản và bảo đảm ANTT trong các tình huống thiên tai.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố, thông qua lớp đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, từng bước nâng cao khả năng làm chủ, điều khiển và vận hành phương tiện thủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương.

Để lớp đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định; tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ kiến thức do báo cáo viên, giảng viên truyền đạt, đồng thời chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác để được hướng dẫn, giải đáp.

Trong quá trình thực hành, học viên phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của giảng viên, hướng dẫn viên và các quy định về bảo đảm an toàn; tích cực rèn luyện để nắm vững, thực hành thành thạo các kỹ năng điều khiển, vận hành xuồng máy.

"Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác; đồng thời phát huy vai trò của người đã qua đào tạo, chủ động trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng chí, đồng đội, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng sử dụng phương tiện thủy của Công an các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu", Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng lưu ý thêm.