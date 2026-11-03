CSGT Công an TPHCM tìm thanh niên và cô gái đi xe máy liên quan đến 2 vụ TNGT

Ngày 3/11, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Bình Quới, Công an phường Gia Định thụ lý điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Bình Quới và phường Gia Định.

Lúc 8 giờ 51 ngày 26/10, tại số 90 Nguyễn Văn Đậu, phường Gia Định xảy ra vụ va chạm giữa ô tô do anh Hoàng Anh Tuấn điều khiển, xe máy do 1 cô gái điều khiển chưa rõ lai lịch và xe máy điện biển số 60AC-606.63 do anh Nguyễn Cao Sơn điều khiển (phía sau chở chị Trần Thị Thanh Lam).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Đậu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Hằng bị thương.

Sau tai nạn, cô gái chưa rõ tên tuổi, địa chỉ điều khiển xe mô tô hai bánh chưa rõ biển số, tự ý rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 19 giờ 06 ngày 11/10, bà Lê Thúy Hằng (SN 1977, ngụ phường Bình Quới) điều khiển xe đạp lưu thông trên đường Bình Quới hướng từ Bến Đò về đường Thanh Đa.

Khi đến trước số 245 Bình Quới, xe đạp do bà Hằng điều khiển đã va chạm với 1 xe máy do 1 thanh niên cầm lái chạy cùng chiều phía sau. Cú va chạm khiến bà Hằng ngã ra đường, bị thương.

Bà Hằng được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Người điều khiển xe máy sau đó rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Bình Quới điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Qua Chuyên đề Công an TPHCM, Đội CSGT Hàng Xanh thông báo cô gái và thanh niên lái xe máy có liên quan đến 2 vụ tai nạn trên hãy đến cơ quan công an trình báo để phối hợp giải quyết vụ tai nạn nạn giao thông theo quy định pháp luật.