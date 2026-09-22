CSGT Công an TPHCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình thi công vi phạm

Ngày 22/9, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM cùng Công an phường Tân Đông Hiệp và Công an phường Long Bình lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực có công trình thi công trên đường bộ.

Tại công trình thi công khu vực hẻm 93 - đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp, nơi dẫn vào trường mầm non Ánh Mai, tổ công tác phát hiện phương tiện, máy móc phục vụ thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không được lắp thiết bị cảnh báo theo quy định.

Xe múc chắn gần hết lối đi vào hẻm 93 đường Trần Quang Diệu

Bùn lầy lội.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Phú Cường về hành vi “thi công trên đường bộ đang khai thác không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc thi công”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 336/2025/NĐ-CP.

Tổ công tác đồng thời yêu cầu đơn vị chấm dứt vi phạm, khẩn trương bổ sung thiết bị cảnh báo và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý với đơn vị thi công.

Lầy lội khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh chụp vào sáng 22/9.

Trước đó, người dân tại con hẻm này phản ánh tình trạng thi công bầy hầy, các hố nắp ga không được che chắn đầy đủ. Đáng nói, tuyến đường này có trường mầm non, việc thi công bầy hầy, bùn lầy lội … khiến việc đi lại của phụ huynh, các học sinh gặp quá nhiều khó khăn.

Tương tự, hôm 9/9, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra tại số 458 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, phát hiện phương tiện, máy móc phục vụ thi công trên đường bộ đang khai thác không được lắp thiết bị cảnh báo.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái. Ngày 17/9, đại diện đơn vị đến làm việc, thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết chấp hành quyết định xử phạt.

Sau đó, Đội CSGT Rạch Chiếc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái đã thực hiện xong quyết định xử phạt theo quy định.

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, việc không bố trí thiết bị cảnh báo tại phương tiện, máy móc thi công có thể khiến người đi đường khó nhận biết khu vực đang thi công, nhất là trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp công an các phường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công trình thi công trong phạm vi đường bộ, đặc biệt trong mùa mưa. Các trường hợp không bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo hoặc không thực hiện đúng biện pháp tổ chức giao thông sẽ được xử lý nghiêm theo quy định.