CSGT Công an TPHCM đồng hành rèn phản xạ lái xe an toàn cho học sinh

Trao đổi với phóng viên Ban Chuyên đề Công an TPHCM, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, trong năm học mới 2026 - 2027, các đơn vị thuộc Phòng CSGT từng bước đổi mới cách thức tuyên truyền. Trong đó, Đội CSGT Bàn Cờ chú trọng chuyển từ phương pháp truyền đạt các quy định pháp luật theo cách một chiều sang hình thức trực quan, sinh động, tăng tính tương tác và gắn với thực tiễn.

Qua các buổi tuyên truyền, bên cạnh việc phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh, cán bộ CSGT dành thời gian hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đưa ra các tình huống thường gặp để học sinh cùng trao đổi, nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Hình thức giao lưu hỏi đáp giúp các em chủ động tham gia thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động.

Cán bộ tuyên truyền Phòng CSGT cùng các em học sinh đối đáp kiến thức pháp luật về TTATGT và kỹ năng lái xe an toàn

“Những kiến thức về an toàn giao thông vốn dễ trở nên khô khan khi chỉ được truyền đạt bằng quy định, điều khoản, nay được chuyển tải bằng những tình huống gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Từ cách qua đường, chấp hành tín hiệu giao thông, lựa chọn phương tiện, đến cách ứng xử khi tham gia giao thông, các em có điều kiện trực tiếp trao đổi và vận dụng kiến thức vào những trường hợp cụ thể” - Trung tá Trần Thị Hồng Nhưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bàn Cờ cho biết.

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Hòa Bình), trong tháng 9/2026, Đội CSGT Bàn Cờ tổ chức tuyên truyền, giao lưu với học sinh về những nội dung liên quan đến an toàn giao thông. Không khí trao đổi cởi mở, trực tiếp giữa cán bộ CSGT và học sinh tạo điều kiện để những vấn đề thường gặp được giải đáp ngay tại trường học, giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Bên cạnh giao lưu, hỏi đáp và xử lý tình huống, công tác tuyên truyền còn được làm mới bằng những hoạt động phù hợp với môi trường học đường như vẽ tranh cổ động, tiểu phẩm kịch tương tác về văn hóa và an toàn giao thông.

Tranh cổ động an toàn giao thông được học sinh lên ý tưởng và trình bày

Tại Trường THPT Việt Mỹ Anh (P.Bình Thới), những bức tranh cổ động do chính học sinh thực hiện đã trở thành một hình thức tuyên truyền trực quan. Qua góc nhìn của các em, những thông điệp về chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông được thể hiện bằng hình ảnh gần gũi, dễ tiếp nhận.

Việc để học sinh trực tiếp tham gia xây dựng các sản phẩm tuyên truyền cũng giúp các em chủ động tiếp cận nội dung về an toàn giao thông. Những bức tranh sau khi hoàn thành tiếp tục được sử dụng trong môi trường học đường, góp phần lan tỏa thông điệp về văn hóa giao thông đến các bạn học sinh khác.

Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, Đội CSGT Bàn Cờ chú trọng phối hợp với Ban Giám hiệu các trường và Công an các phường, tạo sự gắn kết giữa lực lượng CSGT, Công an cơ sở và nhà trường trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Các bên thường xuyên trao đổi tình hình giao thông tại khu vực trường học, thống nhất nội dung tuyên truyền chuyên đề và phối hợp xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Qua đó, công tác tuyên truyền được gắn với tình hình thực tế tại từng trường, từng khu vực, giúp lực lượng chức năng kịp thời nhận diện những vấn đề cần tập trung và điều chỉnh nội dung tuyên truyền cho phù hợp.

Nhà trường cùng Đội CSGT Bàn Cờ ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền TTATGT

Đáng chú ý, nhà trường còn phối hợp thực hiện các giải pháp quản lý phương tiện của học sinh, trong đó cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường quản lý từ phía nhà trường, góp phần phòng ngừa nguy cơ học sinh chưa đủ điều kiện nhưng vẫn sử dụng phương tiện không phù hợp.

Từ việc phổ biến quy định, công tác tuyên truyền đang từng bước chuyển sang trang bị kiến thức, kỹ năng và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Khi những kỹ năng này được hình thành từ môi trường học đường, các em sẽ trở thành những nhân tố góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình và cộng đồng.

Với cách làm trực quan, tương tác, gắn tuyên truyền với thực tiễn và tăng cường phối hợp giữa CSGT, Công an cơ sở và nhà trường, công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đang từng bước đi vào chiều sâu; xây dựng văn hóa giao thông từ học đường.