Trong đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tập trung xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn.

Qua kiểm soát 15.500 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.064 phương tiện.

Qua kiểm soát 15.500 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.064 phương tiện.

Đáng chú ý, qua chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm, tăng hơn 900 trường hợp so với thời gian liền kề. Cùng thời gian, hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ bị phát hiện, xử lý; 279 trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe bị lập biên bản.

Đối với vi phạm trong lứa tuổi học sinh, lực lượng chức năng phát hiện 361 trường hợp, tăng 300 trường hợp so với thời gian liền kề.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong đợt cao điểm, đơn vị tập trung xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông như nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng trái phép chất ma túy, chở hàng quá tải và vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, khu vực bến xe và tuyến giao thông đường thủy. Trong một tháng, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 2.100 trường hợp, phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT TP Huế phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức

Song song với xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Huế chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về TTATGT, kết hợp phổ biến quy định với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn phù hợp từng nhóm đối tượng.

Trong tháng đầu triển khai đợt cao điểm, đơn vị tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, thu hút 11.381 người tham gia. Trong đó, 14 lượt tuyên truyền kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 9.706 học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn.

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về TTATGT với 200 học sinh tham gia cũng góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với lứa tuổi học đường thông qua những câu hỏi, tình huống thực tế, giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Công tác tuyên truyền còn được mở rộng đến doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải. Tại Khu công nghiệp Phong Điền, lực lượng CSGT phổ biến pháp luật cho 80 lái xe và nhân viên Công ty Scavi.

Tại hai đầu bến xe, lực lượng chức năng tuyên truyền cho 10 doanh nghiệp vận tải hành khách, hơn 100 lái xe và phát hơn 375 tờ rơi hướng dẫn chấp hành quy định giao thông.

Từ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường đến tuyên truyền tại trường học, doanh nghiệp, bến xe, lực lượng CSGT Công an TP Huế đang kết hợp xử lý vi phạm với phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững trật tự, an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.