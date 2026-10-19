CSGT Công an TP Hồ Chí Minh lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm

Phổ biến hơn cả là các lỗi: không đội mũ bảo hiểm (454 trường hợp), chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện do chưa đủ tuổi (321 trường hợp).

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, quản lý các bãi trông giữ xe học sinh cũng được chú trọng, tập trung vào các điểm giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học. CSGT phối hợp với Công an các phường, xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh việc trông giữ phương tiện của học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định, góp phần hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật về TTATGT.

CSGT cùng Công an cấp địa phương kiểm tra các bãi trông giữ xe học sinh.

Lực lượng CSGT cùng Công an cấp phường, xã sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác túc trực, phân luồng và kiểm soát tại khu vực cổng trường học vào giờ cao điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời gửi thông báo về nhà trường để có hình thức giáo dục, kiểm điểm phù hợp, làm rõ trách nhiệm và xử lý kiên quyết đối với phụ huynh, chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Trong tháng 9/2026, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 155 lượt tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, thu hút 174.705 học sinh, sinh viên và người học tham dự. Trong đó, tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và tương đương tổ chức 32 lượt, với 16.754 người tham dự; tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác tổ chức 123 lượt, với 157.951 người tham dự. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên ngay từ môi trường học đường.

CSGT tuyên truyền pháp luật tại cơ sở giáo dục.

Bên cạnh cách làm truyền thống, nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với học sinh. Điển hình là chuỗi chương trình phối hợp giữa lực lượng CSGT, ngành giáo dục và hệ thống HEAD Honda tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Tại đây, học sinh được hướng dẫn nhận diện, phán đoán các tình huống nguy hiểm, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

CSGT tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm quanh trường học, nhất là vào thời gian đầu giờ và tan học; tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh, CSGT cũng tăng cường kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh, từ điều kiện của phương tiện, người điều khiển đến các thiết bị an toàn và quy định về vận tải; đồng thời phối hợp với nhà trường, đơn vị vận tải và Công an cơ sở kịp thời chấn chỉnh vi phạm, chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình.

CSGT kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh.

Trong đó, CSGT chú trọng phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe. CSGT cũng làm việc với nhà trường, thông báo kết quả kiểm tra và đề nghị phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận chuyển trong quản lý hoạt động đưa đón học sinh, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.