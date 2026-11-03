CSGT Công an TP Đà Nẵng mạnh tay xử lý xe tải ngang nhiên đi vào đường cấm

Không để đường phố thành lối đi riêng của xe tải trọng lớn

Dù đã có biển báo cấm xe tải trên 2,5 tấn, thế nhưng đường Trần Hưng Đạo - một trong những tuyến giao thông trung tâm TP Đà Nẵng, vẫn xuất hiện những đoàn xe ben 4 trục, chở đất với tải trọng khoảng 30 tấn nối đuôi nhau lưu thông. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), hoạt động của những phương tiện này còn khiến bùn đất rơi vãi, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Chỉ trong 16 ngày, riêng Trạm CSGT Hòa Hải đã phát hiện, xử phạt 14 trường hợp xe tải đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường cấm, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân.

Người dân ghi lại hình ảnh xe tải trọng lớn đi vào đường cấm, cung cấp cho lực lượng CSGT để xác minh, xử lý.

Theo phản ánh của người dân, giữa dòng phương tiện đông đúc trên đường Trần Hưng Đạo, hình ảnh những chiếc xe ben 4 trục, chở đầy đất, nối đuôi nhau lưu thông rồi rẽ vào đường Lê Văn Duyệt để đi vào một dự án bất động sản khiến không ít người tham gia giao thông lo ngại. Đây là tuyến đường đã được cắm biển báo cấm xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn nhằm bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế áp lực phương tiện lớn tại khu vực trung tâm thành phố.

Thế nhưng, ghi nhận từ giữa tháng 10/2026, tình trạng xe ben chở đất loại lớn đi vào tuyến đường này vẫn diễn ra. Đáng chú ý, có những phương tiện tải trọng khoảng 30 tấn, chở đầy đất lưu thông qua tuyến đường đông người và phương tiện. Trên kính phía trước một số xe còn gắn bảng ký hiệu hoặc dòng chữ như "TQ", "HT".

Không chỉ gây áp lực cho giao thông trên tuyến đường trung tâm, hoạt động ra vào liên tục của những chiếc xe ben còn để lại hệ lụy ngay tại khu vực trước cổng dự án. Bùn đất từ bánh xe rơi vãi, phủ bẩn một đoạn đường dài hàng chục mét, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt đối với các phương tiện cùng lưu thông.

Thiếu tá Hồ Văn Thành, Trạm trưởng Trạm CSGT Hòa Hải cho biết, trước tình trạng trên, đơn vị đã khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, tổ chức lực lượng nắm tình hình và xử lý các trường hợp vi phạm.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.X.H. điều khiển xe ben biển kiểm soát 92H-0… về hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại xe đang điều khiển. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Một trường hợp xe ben vi phạm trên đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Ngũ Hành Sơn cũng được Trạm CSGT Hòa Hải phát hiện, xử lý.

Đáng chú ý, việc xử lý vi phạm không chỉ bắt đầu từ những đợt tuần tra trực tiếp mà còn xuất phát từ thông tin phản ánh của người dân và báo chí. Trước đó, trưa 20/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về xe ô tô tải ben biển kiểm soát 92H-002.XX, có khối lượng trên 7,5 tấn, lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng vào trung tâm thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh. Đến 14h cùng ngày, Trạm CSGT Hòa Hải mời người điều khiển phương tiện là ông N.Đ.S. (SN 1986, trú tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông S. thừa nhận khoảng 9h cùng ngày đã điều khiển xe tải nói trên đi vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển. Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người vi phạm thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Những vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy tình trạng phương tiện tải trọng lớn đi vào đường cấm không phải là câu chuyện có thể xem nhẹ. Bởi, trên những tuyến phố có mật độ phương tiện cao, chỉ một hành vi lưu thông sai quy định cũng có thể tạo ra nguy cơ mất ATGT cho nhiều người. Đặc biệt, với những chiếc xe ben chở đất có kích thước và tải trọng lớn, việc di chuyển vào khu vực không được phép càng làm gia tăng áp lực đối với hạ tầng và khả năng lưu thông của các phương tiện khác.

Không để vi phạm trở thành chuyện thường ngày

Từ thực tế địa bàn, Trạm CSGT Hòa Hải đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những tuyến đường, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; chú trọng phát hiện, xử lý các phương tiện xe tải lưu thông không đúng quy định, nhất là hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Theo thống kê, từ ngày 15 đến 30/10/2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 14 trường hợp xe tải vi phạm quy định về lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm, với tổng số tiền 70 triệu đồng. Cả 14 trường hợp đều bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đằng sau con số 14 trường hợp vi phạm là yêu cầu duy trì sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trên các tuyến đường, không để những hành vi vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến TTATGT và đời sống người dân.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, việc bố trí biển báo hạn chế phương tiện tải trọng lớn trên một số tuyến đường xuất phát từ yêu cầu tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện hạ tầng, mật độ phương tiện và đặc điểm dân cư từng khu vực. Vì vậy, việc tài xế tự ý đưa xe vào đường cấm, dù vì thuận tiện trong vận chuyển hay áp lực tiến độ công trình, đều có thể gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, cản trở hoạt động lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Đáng nói, bảo đảm TTATGT không chỉ là trách nhiệm của người trực tiếp cầm lái mà còn gắn với vai trò quản lý của chủ doanh nghiệp và đơn vị tổ chức vận chuyển. Đối với hoạt động vận tải phục vụ các công trình, dự án, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ phương tiện, lộ trình, tải trọng và thời gian lưu thông; không vì lợi ích kinh doanh hay muốn rút ngắn quãng đường mà bất chấp biển báo, đưa xe vào những tuyến đường không được phép.

Trong 16 ngày, Trạm CSGT Hòa Hải đã xử lý 14 trường hợp xe tải đi vào đường cấm, khu vực cấm.

CSGT Đà Nẵng xác minh, xử lý thông tin phản ánh của người dân về tình trạng tài xế xe trọng tải vi phạm, đi vào đường cấm.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các thông tin phản ánh của người dân trên báo chí và mạng xã hội cũng sẽ được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh để kịp thời xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, phổ biến đầy đủ quy định pháp luật, hệ thống biển báo, tuyến đường và khung giờ lưu thông cho đội ngũ lái xe. Chủ doanh nghiệp không được yêu cầu, cho phép hoặc buông lỏng quản lý để phương tiện thuộc quyền quản lý đi vào đường cấm, khu vực cấm. Mỗi tài xế cũng cần chủ động tìm hiểu lộ trình trước khi xuất phát, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo và hiệu lệnh giao thông, không lấy sự thuận tiện của cá nhân làm ảnh hưởng đến an toàn chung.