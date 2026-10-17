CSGT Công an TP Đà Nẵng dẫn đường hơn 20km cứu người đột quỵ trong giờ vàng

Sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn nhận được thông tin anh N.T.Đ. (1984, trú xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị đột quỵ, đang trên đường đi cấp cứu và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Đánh giá tình huống nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng ô tô đặc chủng dẫn đường cho phương tiện chở anh Đ. đến Bệnh viện Đà Nẵng. Sau quãng đường hơn 20km, người bệnh được đưa đến bệnh viện để các y, bác sĩ cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời, sức khỏe anh Đ. hiện đã ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Nhờ được CSGT hỗ trợ dẫn đường nên anh Đ. được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Chị P.T.M.T, vợ anh Đ., cho biết khi đang ở nhà, chồng chị bất ngờ xuất hiện các biểu hiện đột quỵ. Gia đình thuê xe dịch vụ đưa anh từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu.

Tình trạng sức khoẻ của chồng diễn biến xấu trong khi mình không thuộc đường sá nên cả chị T. và các thành viên trong gia đình rất lo lắng. Nhờ lực lượng CSGT tận tình giúp đỡ nên anh Đ. đã được đưa đến bệnh viện trong khoảng thời gian vàng của bệnh nhân đột quỵ, hiện tại đã qua cơn nguy kịch và sức khoẻ dần ồn định.

Bảo Nam