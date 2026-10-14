CSGT Công an TP Đà Nẵng căng mình giảm ùn ứ giao thông tại cửa ngõ phía Tây

Ngày 14/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau những phản ánh về tình trạng ùn ứ phương tiện tại nút giao Quốc lộ 14B – cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường điều tiết giao thông, kiểm tra hiện trường, làm việc với Ban quản lý dự án và các nhà thầu, đôn đốc khắc phục bất cập, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực.

Bám sát hiện trường, xử lý từng điểm nghẽn

Mặt đường sau mưa gây trở ngại cho các phương tiện lưu thông qua khu vực cửa ngõ phía Tây Đà Nẵng.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, những ngày gần đây, nút giao Quốc lộ 14B – cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện đông, trong khi công trình cầu vượt đang thi công, một số vị trí mặt đường chưa bảo đảm điều kiện lưu thông thuận lợi. Đặc biệt, khi mưa lớn, mặt đường lầy lội, phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động vận tải.

Là đầu mối kết nối khu vực trung tâm thành phố với các địa bàn phía Tây, Đại Lộc và các tuyến liên kết cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nút giao này có lưu lượng phương tiện lớn. Trong điều kiện công trình đang thi công, việc tổ chức giao thông phải bảo đảm đồng thời yêu cầu thi công và duy trì lưu thông an toàn, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện.

Ông Trần Thế Vũ, người dân xã Hòa Vang thường xuyên lưu thông qua khu vực, cho biết tình trạng ùn ứ gây nhiều khó khăn, nhất là trong những ngày mưa lớn. Ông mong muốn các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công trình, sớm khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng, tổ chức giao thông hợp lý để giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện lớn, công trình chưa hoàn thành và thời tiết bất lợi, tình trạng ùn ứ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trước thực tế đó, Phòng CSGT tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát hiện trường, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện; đồng thời kiểm tra, làm việc với Ban quản lý dự án và các nhà thầu, yêu cầu khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng, bổ sung các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ rõ những bất cập cần xử lý, đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục có thể sớm đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông.

"Việc xử lý không chỉ dừng ở điều tiết phương tiện tại những thời điểm ùn ứ mà còn tập trung tháo gỡ các nguyên nhân trực tiếp gây cản trở lưu thông. Bởi nếu những bất cập về mặt đường, tổ chức giao thông và tiến độ thi công không được khắc phục kịp thời, tình trạng ùn ứ vẫn có thể tái diễn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi thời tiết xấu", lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố chia sẻ.

Mở thêm hướng lưu thông, đẩy nhanh tiến độ thi công

Một trong những giải pháp đang được ưu tiên tại nút giao Quốc lộ 14B – cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên một nhánh cầu vượt Quốc lộ 14B theo hướng từ Cẩm Lệ đi Đại Lộc. Cùng với đó, các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thảm nhựa mặt đường trên đoạn cao tốc qua nút giao, tạo điều kiện để phương tiện di chuyển thuận lợi hơn.

Theo ông Trần Thanh Tân, Chỉ huy trưởng công trình tại nút giao, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những điều kiện cần thiết để sớm tổ chức lưu thông tạm thời trên nhánh cầu vượt theo phương án nêu trên. Đồng thời, nhà thầu tập trung triển khai các nhánh rẽ phải từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về trung tâm thành phố và từ đường tránh Nam Hải Vân qua Quốc lộ 14B theo hướng về Đại Lộc.

Khi các hạng mục này đủ điều kiện đưa vào khai thác, phương tiện sẽ có thêm hướng di chuyển, góp phần phân tán lưu lượng, giảm áp lực cho khu vực nút giao hiện hữu. Việc bổ sung các nhánh lưu thông không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn công trình đang thi công mà còn góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa các tuyến đường, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung quá lớn tại một số điểm giao cắt.

Tại khu vực nhánh rẽ hướng về Đại Lộc, đối diện cây xăng 21, mặt bằng cũng đã được giải tỏa, tạo điều kiện triển khai thi công. Đây là một trong những phần việc cần được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông theo thiết kế và yêu cầu thực tế.

CSGT Công an TP Đà Nẵng làm việc với Ban quản lý dự án và nhà thầu, đôn đốc khắc phục các bất cập, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, việc đưa các hạng mục vào khai thác cần gắn với kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn, hệ thống báo hiệu, hướng dẫn phân luồng và khả năng kết nối giữa các nhánh đường. Trong thời gian công trình chưa hoàn thành, các phương án tổ chức giao thông cũng cần được rà soát thường xuyên để kịp thời điều chỉnh khi lưu lượng phương tiện hoặc điều kiện thời tiết thay đổi.

Công trình nút giao được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Khoảng thời gian từ nay đến khi công trình hoàn thành đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, vừa bảo đảm tiến độ xây dựng, vừa hạn chế tối đa tác động đến việc đi lại của người dân.

Trong bối cảnh đó, vai trò phối hợp giữa lực lượng CSGT, Ban quản lý dự án và nhà thầu có ý nghĩa quan trọng. Những vấn đề phát sinh tại hiện trường cần được ghi nhận, xác định rõ trách nhiệm xử lý và khắc phục kịp thời; những hạng mục có thể hoàn thành trước cần được ưu tiên nguồn lực, tránh để các bất cập kéo dài làm gia tăng áp lực giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra hiện trường, rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông tại khu vực công trình. CSGT làm việc với Ban quản lý dự án và nhà thầu, đôn đốc khắc phục các bất cập, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Đối với lực lượng CSGT, yêu cầu đặt ra không chỉ là có mặt tại những thời điểm xảy ra ùn ứ, mà còn phải chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện các điểm xung đột, kiến nghị giải pháp và phối hợp kiểm tra việc thực hiện. Việc đôn đốc nhà thầu khắc phục mặt đường, bổ sung điều kiện an toàn hay thúc đẩy mở thêm hướng lưu thông đều nhằm phục vụ mục tiêu chung là duy trì dòng phương tiện ổn định trong điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện.

Bên cạnh nút giao Quốc lộ 14B – cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân cũng là khu vực được lực lượng CSGT quan tâm kiểm tra, điều tiết trước tình trạng ùn ứ phương tiện. Đây là tuyến kết nối có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải ra, vào thành phố, vì vậy những bất cập trong tổ chức giao thông hoặc thi công đều có thể ảnh hưởng đến hành trình của người dân và doanh nghiệp.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Hải, ngoài việc phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những điểm nghẽn tại hiện trường, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, hướng dẫn người dân, lái xe chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua khu vực ùn ứ khi không cần thiết.

Việc cung cấp thông tin kịp thời giúp người tham gia giao thông chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển, nhất là đối với lái xe vận tải thường xuyên đi qua cửa ngõ thành phố. Khi có thể lựa chọn tuyến đường thay thế phù hợp, áp lực lên khu vực đang ùn ứ cũng được giảm bớt, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tổ chức điều tiết hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để các giải pháp phát huy tác dụng, ý thức chấp hành hướng dẫn phân luồng của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công, tuân thủ hệ thống biển báo, không tùy tiện chuyển hướng hoặc chen lấn, đồng thời chủ động cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước khi khởi hành.

Về phía các đơn vị thi công, việc bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình xây dựng phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt, không chỉ là phần việc bổ trợ cho tiến độ công trình. Những vị trí mặt đường hư hỏng, lầy lội cần được khắc phục; biển báo, rào chắn và hướng dẫn lưu thông phải được bố trí phù hợp; các hạng mục có thể hoàn thiện sớm cần được tập trung nguồn lực để đưa vào khai thác theo đúng điều kiện an toàn.