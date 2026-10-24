CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trên xe khách

Sáng 24/10, Tổ CSGT Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phát hiện bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân Lê Văn Cường. (Ảnh: CSGT).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Cường đang trên xe và xác định đây là phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng triển khai phương án truy tìm, tổ chức truy bắt các đối tượng.

Chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn khỏi nơi giam", theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Ba phạm nhân còn lại đang bị truy bắt gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin được công bố, Lê Văn Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.