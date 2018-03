CSGT Công an tỉnh Hưng Yên: Thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT

Thực hiện nhiệm vụ Đảm bảo an toàn giao thông, Đại tá Hoàng Minh Cổn - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tập thể phòng vẫn luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua Kế hoạch số 417/KH-CAT(PC67, PV11) ngày 15/12/2017 của Công an tỉnh Hưng Yên về việc mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT - TTXH dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018 và các lễ Hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 67/KH-PC67 ngày 15/12/2017 để triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt các văn bản, tinh thần chỉ đạo của cấp trên đến 100% cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên.

Đại tá Hoàng Minh Cổn - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, đơn vị đã bố trí 70% quân số làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT dịp tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018; trong đêm giao thừa bố trí 100% quân số, chia làm nhiều tổ đội công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền gắn trên xe ô tô chuyên dụng và các loa gắn tại các nút đèn tín hiệu giao thông trên tuyến.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động tham mưu với Giám đốc xây dựng Kế hoạch số 885/KH-CAT(PV11, PC67) ngày 09/02/2018 về phòng chống đua xe trái phép dịp tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018; Xây dựng phương án, phân công lực lượng chủ động ứng phó với mọi diễn biến phức tạp về giao thông trên các tuyến phụ trách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Gữ vững trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Địa bàn tỉnh Hưng Yên có dân số đông, phương tiện giao thông ngày càng tăng là những thách thức đặt ra với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Với vai trò và nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì sự an toàn và bình yên cho nhân dân. Góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đại tá Hoàng Minh Cổn - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: ''Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được. Về công tác tuyên truyền trước và sau tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã ký cam kết với các hộ dân ở ven đường quốc lộ giao thông, các gia đình có con cháu anh em trong gia đình khi đã sử dụng rượu bia vui xuân ngày tết thì không nên tham gia giao thông, không nên uống say, rất dễ gây tai nạn vì khi uống rượu bia sẽ không làm chủ được tốc độ và những hành vi của mình khi điều khiển phương tiện.

Phòng đã chủ động tuyên truyền đến các tầng lớp, doanh nghiệp, cơ quan đông người, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác trật tự giao thông để người dân đi chơi tết được thông thoáng và yêu cầu địa phương xã phải có quy hoạch về chợ, như: chợ hoa, chợ tết,… phải có chỗ riêng để người dân vào mua được thuận tiện".

Đại tá Cổn cũng cho hay, về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số người dân khi tham gia giao thông chưa cao. Trong khi Cán bộ cảnh sát Phòng CSGT Công an tinh phải kiểm soát địa bàn rộng lớn và đảm nhận một lúc quá nhiều việc. Mặc dù vậy, Tập thể phòng vẫn luôn nỗ lực hết mình, từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Nhờ làm tốt nhiệm vụ được giao, nên trong dịp tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm so với cùng kỳ năm. Cụ thể là: Giao thông đường bộ toàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 01 người. Giảm 04 vụ, giảm 04 người chết, giảm 03 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017.

Cửu Long