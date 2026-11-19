Chiều 19/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cung cấp thông tin về tình hình ùn tắc giao thông, các phương án phân luồng và kế hoạch bảo đảm giao thông trong những tháng cuối năm 2026.

Theo Phòng CSGT, những tháng cuối năm, giao thông TP.HCM tiếp tục chịu áp lực lớn do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao. Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện, nhất là trong giờ cao điểm.

Qua theo dõi, rà soát, toàn thành phố hiện có gần 30 điểm, khu vực có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc.

Các khu vực chịu áp lực tập trung quanh sân bay Tân Sơn Nhất; các tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám; cửa ngõ phía Đông, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, khu vực cảng Cát Lái; Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, khu vực Hàng Xanh và các trục đường kết nối trung tâm thành phố.

Áp lực giao thông tiếp tục gia tăng

Phòng CSGT dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các cửa ngõ thành phố, khu vực sân bay, bến xe và những tuyến đường kết nối khu công nghiệp, cảng hàng hóa.

Đáng chú ý, việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đồng thời chuẩn bị triển khai các tuyến đường sắt đô thị mới, dự kiến tạo thêm áp lực đối với công tác tổ chức giao thông tại những khu vực có công trình thi công.

Dù đã điều chỉnh phân làn để phục vụ thi công Metro số 2, đường Trường Chinh (TP.HCM) vẫn ùn tắc trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.

Các tuyến được Phòng CSGT đề cập gồm metro số 1 nối dài từ Suối Tiên đến khu vực Bình Dương, metro số 2 kết nối khu vực Thủ Dầu Một với trung tâm thành phố và metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu).

Theo Phòng CSGT, tại những vị trí thi công nhà ga, nút giao và các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể gia tăng khi phạm vi rào chắn được mở rộng hoặc nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Trước tình hình này, đơn vị xác định cần chủ động dự báo, xây dựng phương án phân luồng từ sớm, từ xa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian qua, Phòng CSGT đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, đánh giá tình hình giao thông, kiến nghị điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, phân làn, bổ sung biển báo và khắc phục những bất cập về hạ tầng.

Qua đó, các đơn vị đã phối hợp xử lý hơn 1.200 bất cập về tổ chức giao thông, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Đối với những tuyến đường đang thi công, đặc biệt là metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Phòng CSGT tập trung bố trí lực lượng điều tiết tại các vị trí rào chắn, nút giao có lưu lượng phương tiện lớn; chủ động phân luồng từ xa và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các tuyến thay thế.

Đơn vị cũng phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, phạm vi rào chắn và phương án phân làn phù hợp với từng giai đoạn thi công.

Với các tuyến metro và công trình hạ tầng trọng điểm dự kiến triển khai, Phòng CSGT sẽ phối hợp đánh giá tác động giao thông ngay từ giai đoạn chuẩn bị thi công, xây dựng phương án phân luồng tổng thể, bảo đảm kết nối giữa các tuyến đường.

Đồng thời, đơn vị kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu bố trí tiến độ và phạm vi rào chắn hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm.

Gần 30 phương án giải quyết ùn tắc

Để ứng phó với áp lực giao thông dịp cuối năm và Tết, Phòng CSGT cho biết đã chủ động xây dựng, triển khai gần 30 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tại các cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe, khu vực cảng, những nút giao trọng điểm và tuyến đường đang thi công.

Việc điều tiết giao thông được tổ chức linh hoạt theo từng khung giờ, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ.

Phòng CSGT cũng tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera giám sát, bản đồ số và Phòng Điều hành giao thông để theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện và điều động lực lượng xử lý các điểm ùn ứ.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng, công an cấp xã và các cơ quan liên quan triển khai phân luồng từ xa, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực thi công, cung cấp thông tin về những tuyến đường hạn chế lưu thông và lộ trình thay thế.

Đáng chú ý, Phòng CSGT đã xây dựng các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng và điều tiết giao thông phục vụ vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các phương án tập trung vào những tuyến kết nối từ TP.HCM đến sân bay, nhất là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các tuyến kết nối liên vùng.

Trong đó, Phòng CSGT chú trọng xác định các nút giao trọng điểm, vị trí bố trí lực lượng điều tiết, tuyến phân luồng chính và lộ trình thay thế; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý tình huống ùn ứ, sự cố giao thông khi lưu lượng phương tiện gia tăng.

Theo Phòng CSGT, việc triển khai đồng bộ các phương án phân luồng phục vụ sân bay Long Thành, các công trình metro và những tuyến giao thông trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa ùn tắc từ sớm, từ xa, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp cao điểm cuối năm.