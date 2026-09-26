Ngày 26/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực Đèo Phượng Hoàng, đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk đang xuất hiện nguy cơ sạt lở, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên Quốc lộ 26.

CSGT cảnh báo sạt lở đèo Phượng Hoàng, Đắk Lắk.

Đáng chú ý, tại Km35+500, đất và bùn từ khu vực đồi cao tràn xuống mặt đường theo dòng nước mưa, khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ phương tiện mất lái và xảy ra tai nạn giao thông.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 02, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực Đèo Phượng Hoàng cần chủ động quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cần tránh phanh hoặc đánh lái đột ngột khi đi qua những đoạn đường có bùn đất, nước mưa gây trơn trượt, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua những khu vực có dấu hiệu sạt lở nếu không thực sự cần thiết, nhất là trong thời điểm mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chủ động cập nhật tình hình, nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin cảnh báo để cùng phòng tránh nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua tuyến Quốc lộ 26.