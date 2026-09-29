Crystal Bay mở sớm lịch đón khách Nga và Trung Á đến Phú Quốc

Ngày 23/9/2026, Crystal Bay Vietnam tổ chức chuyến bay charter đưa du khách từ thủ đô Tashkent (Uzbekistan) đến Phú Quốc, mở màn cho chuỗi tour đón khách du lịch từ Nga và các nước Trung Á của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2027, thông qua sự hợp tác với các đối tác quốc tế.

Việc triển khai chuyến bay này đánh dấu bước đi mới của Crystal Bay Vietnam - thành viên Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) khi chủ động đón khách từ tháng 9, thay vì đợi đến tháng 11 như thông lệ. Trước đó, các tour đưa khách Nga và các nước Trung Á của đơn vị thường chỉ bắt đầu khi đảo Ngọc bước vào mùa khô.

Chuyến bay là kết quả của ba năm nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng sản phẩm, kết nối hàng không và quảng bá Phú Quốc tại Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và thị trường CIS.

Ngày 23/9, chuyến bay từ Tashkent, Uzbekistan đưa du khách đến Phú Quốc

Kéo dài lịch khai thác từ tháng 9 đến hết tháng 5 năm sau

Theo kế hoạch riêng của Crystal Bay Vietnam, mùa phục vụ tour Phú Quốc năm nay sẽ kéo dài liên tục từ tháng 9/2026 đến hết tháng 5/2027. Doanh nghiệp dự kiến hợp tác với các hãng bay và đối tác lữ hành để duy trì các chuyến bay charter từ Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan cùng nhiều thành phố lớn của Nga đến đảo Ngọc. Vào giai đoạn cao điểm, tần suất bay có thể tăng lên hằng ngày để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc chủ động kéo dài lịch trình này giúp công ty giảm bớt áp lực phụ thuộc vào các tháng cao điểm. Đồng thời, nguồn khách được phân bổ đều trong nhiều tháng cũng giúp các resort, đối tác dịch vụ của Crystal Bay tại địa phương duy trì công suất phòng ổn định và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Du khách đến sân bay Phú Quốc ngày 23/9/2026

Đưa hàng trăm nghìn khách quốc tế đến Việt Nam

Tính đến tháng 9/2026, Crystal Bay đã phối hợp cùng các đối tác lữ hành đưa hàng trăm nghìn du khách quốc tế đến trải nghiệm tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng. Kết quả này khẳng định năng lực tổ chức trọn gói của doanh nghiệp, từ khâu tìm kiếm nguồn khách tại nước ngoài, thuê chuyến bay, kết nối khách sạn đến dịch vụ đưa đón, tham quan, mua sắm và giải trí tại điểm đến.

Dòng khách quốc tế do đơn vị khai thác cũng tạo hiệu ứng lan tỏa, mang lại nguồn thu cho dịch vụ du lịch địa phương từ nhà hàng, vận tải đến các điểm tham quan. Bên cạnh đó, việc chủ động kết nối ba trung tâm du lịch lớn giúp đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày của du khách.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Crystal Bay phối hợp với các đối tác đưa hàng trăm nghìn du khách quốc tế đến Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng

Phú Quốc không chỉ có biển

Với lợi thế khí hậu nhiệt đới nắng ấm quanh năm, đảo Ngọc là điểm trốn đông lý tưởng cho người dân vùng xứ lạnh Nga và Trung Á.

Bên cạnh Bãi Sao, Bãi Khem, Ông Lang, Gành Dầu và Bãi Dài, du khách có thể khám phá rừng nguyên sinh, các đảo nhỏ, lặn ngắm san hô, câu cá và tham gia các hành trình trên biển.

Trải nghiệm văn hóa bản địa tại các làng chài cổ, nhà thùng nước mắm truyền thống, vườn hồ tiêu hay các chợ đêm địa phương cùng nền ẩm thực đặc sắc với gỏi cá trích, bún quậy, ghẹ Hàm Ninh... là những mảnh ghép tạo nên sự khác biệt cho chuyến đi.

Sự kết hợp giữa tài nguyên tự nhiên và các tổ hợp giải trí hiện đại, công viên chủ đề, cáp treo vượt biển đang giúp Phú Quốc đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của dòng khách cao cấp này.

Việc kéo dài lịch trình phục vụ từ tháng 9 đến hết tháng 5 năm sau là cơ sở để Crystal Bay từng bước đưa Phú Quốc trở thành điểm nghỉ đông quen thuộc của thị trường CIS. Chuyến bay khởi hành từ Tashkent hạ cánh xuống Phú Quốc ngày 23/9/2026 không chỉ mở màn cho chiến dịch khai thác mới của doanh nghiệp, mà còn minh chứng cho dư địa phát triển của thị trường khách Nga và CIS. Đây là tín hiệu tích cực mở ra cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành chủ động kéo dài mùa kinh doanh và mở rộng vị thế cho du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

(Nguồn: Crystal Bay)