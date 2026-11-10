Cruz Beckham sống chung với bạn gái hơn 10 tuổi

Daily Mail đưa tin Cruz Beckham, 21 tuổi, đã chuyển ra khỏi biệt thự trị giá 31,5 triệu bảng Anh của bố mẹ để sống cùng bạn gái Jackie Apostel, 31 tuổi. Mới đây, cặp đôi chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về tổ ấm chung tại London. Họ sống ở đây cùng chú chó săn lông vàng Sandy.

Căn nhà được cho là nằm không xa nơi ở của gia đình Beckham tại phía tây London, nhưng có quy mô khiêm tốn hơn nhiều. Cruz và Jackie cũng dành thời gian trang trí để không gian mang dấu ấn riêng. Trong căn bếp ốp gỗ, họ treo một bức ảnh khổ lớn ghi lại khoảnh khắc tình tứ bên nhau.

Hình ảnh bên trong căn hộ của Cruz Beckham. Ảnh: Daily Mail.

Phòng khách của ngôi nhà được bài trí theo phong cách ấm cúng, với bộ sofa lớn bọc da lộn màu nâu camel đặt bên dưới những ô cửa sổ có rèm che. Các kệ sách chứa nhiều đĩa nhạc của The Beatles, trong khi giá đỡ micro được bố trí sẵn để phục vụ những buổi tập luyện.

Một trong những hình ảnh được chia sẻ cho thấy Cruz hướng dẫn em gái Harper, 15 tuổi, chơi guitar tại phòng khách. Không gian này cũng được tận dụng làm phòng nhạc tạm thời.

Ở tầng hầm, căn bếp rộng rãi có đảo bếp lớn bằng đá cẩm thạch, xung quanh bố trí các ghế quầy bar. Khu vực tiếp khách liền kề gồm những chiếc ghế bành êm ái và bàn cà phê đặt nhiều loại bánh kẹo. Jackie cũng chia sẻ hình ảnh những buổi tối thư giãn bên kẹo dẻo, chocolate và các món đồ ngọt yêu thích.

Cruz Beckham chuyển tới sống cùng bạn gái. Ảnh: Jackie Apostel/Instagram.

Phòng ngủ của cặp đôi nằm trên tầng áp mái, với chiếc giường lớn màu trắng và hệ thống tủ quần áo rộng rãi. Trong khi đó, phòng tắm lát đá cẩm thạch dường như là một trong những nơi Sandy yêu thích.

Mới đây, Jackie cho biết cặp đôi vừa có một cuối tuần thư giãn bên chú chó Sandy sau khi trở về London. Trước đó, họ đồng hành trong loạt buổi diễn của The Breakers, ban nhạc do Cruz tham gia. Jackie cũng đảm nhận vai trò quản lý cho nhóm.

Cruz và Jackie bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2024. Trong thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn những chuyến đi. Ban nhạc The Breakers đã thực hiện nhiều buổi diễn tại châu Âu và Anh trong năm nay, bao gồm chuyến lưu diễn chính For Your Love Tour và các lễ hội Reading, Leeds.

Khi kết thúc chuyến lưu diễn, Cruz đăng tải lời cảm ơn dành cho bạn gái kiêm quản lý của mình. Cruz viết Jackie không chỉ chăm sóc anh mà còn đảm nhận nhiều công việc quan trọng, từ sáng tạo, chiến lược đến quản lý hoạt động của ban nhạc.

"Chúng ta là một đội và sẽ không thể làm được điều này nếu không có em. Anh thực sự yêu em rất nhiều", Cruz bày tỏ.

Jackie sinh ra và lớn lên tại Rio de Janeiro, Brazil, trước khi chuyển đến London sống cùng Cruz. Cô cũng xây dựng mối quan hệ thân thiết với gia đình bạn trai, đặc biệt là Victoria Beckham. Jackie thường xuyên tham dự các buổi trình diễn thời trang của mẹ Cruz và diện những thiết kế do bà thực hiện.

Tháng trước, Cruz tiếp tục thể hiện tình cảm với bạn gái khi đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 31 của cô. Trong một bức ảnh, anh bế Jackie trên tay và cả hai trao nhau nụ hôn. "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào", nam ca sĩ viết.