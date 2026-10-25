Crush và IU 'càn quét' YouTube Hàn

Đĩa đơn kỹ thuật số mới của Crush mang tên seesaw, với sự góp mặt của IU, đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành hàng ngày của YouTube Hàn Quốc.

Được phát hành cùng với đĩa đơn vào ngày 21/10, MV này đã vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào ngày 22/10. Tính đến 8h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 25/10, video đã đạt hơn 5,56 triệu lượt xem.

Video mang màu sắc lãng mạn, tựa như một giấc mơ với sự góp mặt của Crush và IU. Sự tương tác đầy tinh nghịch giữa cả hai được thể hiện qua những phân cảnh gợi nhớ đến các bộ phim tình cảm.

Seesaw cũng đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của YouTube Hàn Quốc và vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng âm thanh đang lên của Instagram Reels.

Để kỷ niệm màn ra mắt này, Crush đã tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt tại Đài phun nước Cầu vồng Ánh trăng (Moonlight Rainbow Fountain) gần cầu Banpo ở Seoul. Tại đây, anh lần đầu tiên trình diễn trực tiếp ca khúc này, bên cạnh một số bản hit trước đây của mình.

Kể từ đó, anh tiếp tục quảng bá cho đĩa đơn thông qua các video và nội dung khác có sự tham gia của IU, Car, the garden, Rei (nhóm IVE) và Lee Suhyun (nhóm AKMU).