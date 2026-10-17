Crush tung poster cùng IU, hé lộ màn hợp tác đáng mong chờ

Ngày 16/10 (giờ Hàn Quốc), ê-kíp của Crush đã đăng tải poster quảng bá đĩa đơn mới "Seesaw" trên mạng xã hội, đồng thời xác nhận ca khúc sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/10.

Đáng chú ý, IU sẽ góp giọng trong sản phẩm lần này, khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng của làng nhạc Hàn Quốc.

Trong poster, Crush và IU xuất hiện với phong cách thời trang cùng tư thế tạo dáng hoàn toàn đối lập.

IU diện chiếc váy trắng trễ vai gợi liên tưởng đến váy cưới, kết hợp cùng đôi bốt trắng, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng như một cô dâu.

Ảnh: P Nation

Trong khi đó, Crush gây ấn tượng với áo sơ mi xanh lam nổi bật, phối cùng cà vạt sọc. Nam ca sĩ ngồi xổm trên sàn và nhìn thẳng vào ống kính.

Sự tương phản giữa vẻ ngoài nhẹ nhàng của IU và phong cách cá tính của Crush tạo nên một tổng thể độc đáo, mang đậm màu sắc thời trang nghệ thuật.

"Seesaw" đánh dấu sự trở lại của Crush sau khoảng 14 tháng kể từ khi phát hành mini-album "FANG" vào tháng 8/2025.

Trước đó, ngày 15/10, công ty quản lý P NATION cũng đã chia sẻ một đoạn video giới thiệu ngắn, hé lộ giọng hát của Crush và IU trong sản phẩm sắp ra mắt. Đoạn teaser nhanh chóng thu hút sự quan tâm, làm tăng thêm kỳ vọng dành cho màn hợp tác này.

Với ngày phát hành đang đến gần, người hâm mộ háo hức chờ đợi xem chất giọng và phong cách âm nhạc đặc trưng của Crush và IU sẽ hòa quyện như thế nào trong "Seesaw".

Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến một sản phẩm âm nhạc đáng chú ý trong tháng 10.